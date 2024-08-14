https://ria.ru/20240814/lantset-1966155660.html

Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" бронемашину ВСУ производства Италии

Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" бронемашину ВСУ производства Италии - РИА Новости, 14.08.2024

Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" бронемашину ВСУ производства Италии

Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:18

2024-08-14T14:18

2024-08-14T14:18

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

италия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с применением разведывательного БПЛА была выявлена колёсная многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ Shield итальянского производства. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в описании к видео. На кадрах видно, как боеприпас попадает точно в машину, стоящую на грунтовой дороге, после чего та горит.

https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965514221.html

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Уничтожение итальянской машины ВСУ "Ланцетом" «Ланцеты» продолжают жечь технику противника в приграничном районе Курской области. На кадрах – поражение барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевой бронированной машины ВСУ. Разведывательным подразделением группировки войск «Север» была выявлена колёсная многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ «Shield» итальянского производства. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет». 2024-08-14T14:18 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, италия, министерство обороны рф (минобороны рф)