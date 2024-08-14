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Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" бронемашину ВСУ производства Италии - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/lantset-1966155660.html
Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" бронемашину ВСУ производства Италии
Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" бронемашину ВСУ производства Италии - РИА Новости, 14.08.2024
Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" бронемашину ВСУ производства Италии
Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:18
2024-08-14T14:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
италия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с применением разведывательного БПЛА была выявлена колёсная многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ Shield итальянского производства. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в описании к видео. На кадрах видно, как боеприпас попадает точно в машину, стоящую на грунтовой дороге, после чего та горит.
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россия
курская область
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Уничтожение итальянской машины ВСУ "Ланцетом"
«Ланцеты» продолжают жечь технику противника в приграничном районе Курской области. На кадрах – поражение барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевой бронированной машины ВСУ. Разведывательным подразделением группировки войск «Север» была выявлена колёсная многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ «Shield» итальянского производства. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, италия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Италия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" бронемашину ВСУ производства Италии

МО показало кадры поражения "Ланцетом" бронемашины ВСУ Shield в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области.
"Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с применением разведывательного БПЛА была выявлена колёсная многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ Shield итальянского производства. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в описании к видео.
На кадрах видно, как боеприпас попадает точно в машину, стоящую на грунтовой дороге, после чего та горит.
Уничтожение техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьИталияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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