https://ria.ru/20240814/kursk-1966249559.html

Из курского приграничья отселили большинство жителей

Из курского приграничья отселили большинство жителей - РИА Новости, 14.08.2024

Из курского приграничья отселили большинство жителей

Большинство жителей приграничных районов Курской области отселили в безопасные места, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:32

2024-08-14T18:32

2024-08-14T19:09

курская область

специальная военная операция на украине

россия

общество

вооруженные силы украины

безопасность

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966250906_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_d3b985ddfa17042f2407a0d74653778c.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Большинство жителей приграничных районов Курской области отселили в безопасные места, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 300 человек", — говорится в заявлении.При этом, как отметили в ведомстве, работы по временному отселению и всестороннему обеспечению жителей приграничья продолжаются. Сейчас в ПВР находятся более восьми тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей."Люди размещены в 143 пунктах временного размещения в 11 регионах. В готовности к приему граждан еще более 450 пунктов вместимостью более 35 тысяч человек. Порядка 5,5 тысячи человек находятся в 50 ПВР на территории Курской области", — уточнило МЧС.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966168277.html

https://ria.ru/20240814/ataki-1966231841.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

россия

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, общество, вооруженные силы украины, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий герасимов, владимир путин, суджанский район