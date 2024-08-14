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Из курского приграничья отселили большинство жителей - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 14.08.2024 (обновлено: 19:09 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249559.html
Из курского приграничья отселили большинство жителей
Из курского приграничья отселили большинство жителей - РИА Новости, 14.08.2024
Из курского приграничья отселили большинство жителей
Большинство жителей приграничных районов Курской области отселили в безопасные места, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:32
2024-08-14T19:09
курская область
специальная военная операция на украине
россия
общество
вооруженные силы украины
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий герасимов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Большинство жителей приграничных районов Курской области отселили в безопасные места, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 300 человек", — говорится в заявлении.При этом, как отметили в ведомстве, работы по временному отселению и всестороннему обеспечению жителей приграничья продолжаются. Сейчас в ПВР находятся более восьми тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей."Люди размещены в 143 пунктах временного размещения в 11 регионах. В готовности к приему граждан еще более 450 пунктов вместимостью более 35 тысяч человек. Порядка 5,5 тысячи человек находятся в 50 ПВР на территории Курской области", — уточнило МЧС.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966168277.html
https://ria.ru/20240814/ataki-1966231841.html
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курская область
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курская область, россия, общество, вооруженные силы украины, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий герасимов, владимир путин, суджанский район
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Вооруженные силы Украины, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Суджанский район
Из курского приграничья отселили большинство жителей

МЧС: большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области
Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Большинство жителей приграничных районов Курской области отселили в безопасные места, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
"За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 300 человек", — говорится в заявлении.
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При этом, как отметили в ведомстве, работы по временному отселению и всестороннему обеспечению жителей приграничья продолжаются. Сейчас в ПВР находятся более восьми тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей.
"Люди размещены в 143 пунктах временного размещения в 11 регионах. В готовности к приему граждан еще более 450 пунктов вместимостью более 35 тысяч человек. Порядка 5,5 тысячи человек находятся в 50 ПВР на территории Курской области", — уточнило МЧС.
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Нападение на Курскую область

Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияОбществоВооруженные силы УкраиныБезопасностьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Валерий ГерасимовВладимир ПутинСуджанский район
 
 
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