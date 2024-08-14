https://ria.ru/20240814/kulikovo_pole-1966015684.html

Археологи раскрыли тайны артефактов, которым около 2 тысяч лет

Археологи раскрыли тайны артефактов, которым около 2 тысяч лет - РИА Новости, 14.08.2024

Археологи раскрыли тайны артефактов, которым около 2 тысяч лет

Результаты последних исследований и открытий, сделанных при изучении древнего поселения на территории Тульской области, представили российские археологи в ходе... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:00

2024-08-14T05:00

2024-08-14T10:26

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археология

история

тульская область

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Результаты последних исследований и открытий, сделанных при изучении древнего поселения на территории Тульской области, представили российские археологи в ходе видеомоста Москва-Тула, который прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Как рассказали эксперты, археологические раскопки на территории Тульской области играют важную роль в воссоздании полной картины истории страны. Археологи становятся настоящими первопроходцами, которые открывают давно забытые страницы прошлого."Это расстановка всех событий, которые проходили на территории Окско-Донского водораздела на протяжении очень длительного периода времени. Это период первооткрывательства, написание основ, которые будут потом еще долго детализироваться", – подчеркнул директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.Он отметил, что большинство памятников имеют многослойный характер, поскольку люди всегда выбирают для жизни одни и те же места. Именно поэтому древнее поселение, обнаруженное близ деревни Барыбинки, было обжитым в разные эпохи – совсем недолго в первые века нашей эры и в Средневековье (XIV-XV века).В ходе мероприятия участники обсудили уникальный комплекс – клад женских украшений I-II веков нашей эры, который насчитывает порядка полутора тысяч вещей. Он был найден "черным копателем" на территории Большой Тулы в 2022 году.По словам специалистов, находка не имеет аналогов и указывает на зарождение на территории Тульской области оригинального стиля."Барыбинский клад на данный момент проходит реставрацию в наших мастерских. Он состоит из множества разноплановых предметов, каждому из которых мы уделяем особое внимание. Подобные предметы я еще не реставрировал", – рассказал реставратор высшей категории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев.Кроме того, анализ украшений позволил больше узнать о торговых отношениях древних поселенцев с соседними государствами, рассказала заместитель директора государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова."Вещи в составе этого клада совершенно разносторонние. Они рассказывают нам историю о торговых связях этого региона, потому что часть предметов – это импорты. Например, фибула (металлическая застежка) – это импорт из Римской империи. Скорее всего она принадлежала мужчине, военному контингенту", – сообщила Столярова.Она отметила, что особый интерес представляют также золото-стеклянные бусины, поскольку производством стекла в Древнем мире занимались только на территории Сирии.О том, кому принадлежали украшения, рассказал руководитель Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров. По его словам, богатый комплекс украшений позволяет говорить о высоком статусе его обладательницы в обществе, однако о ее принадлежности к конкретному народу говорить пока рано."К сожалению, мы не можем ответить на вопрос, что это было за население, потому что у нас не сохранилось никаких письменных свидетельств о том, кто проживал на территории Окско-Донского водораздела", – объяснил Столяров.О более поздней находке – монетах Средневековой Руси – сообщил ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов. Среди них одна из первых русских монет – подражаний, сделанная после Куликовской битвы."Русские резчики делали штемпели похожие на монеты Золотой Орды. Они не фальшивые, они серебряные и соответствуют монетной норме того времени, но резчики предпочитали оставаться анонимными. Нумизматы сейчас только открывают эту интереснейшую часть истории русского монетного дела", – подчеркнул Воронцов.Как рассказали участники видеомоста, увидеть артефакты можно будет с 20 декабря на выставке в Пространстве "Археология" в Музейном квартале Тулы.

https://sn.ria.ru/20240813/kulikovo_pole-1965982203.html

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