https://ria.ru/20240814/kontrudar-1966281800.html

СМИ: в США боятся, что атака в Курской области подставит Киев под контрудар

СМИ: в США боятся, что атака в Курской области подставит Киев под контрудар - РИА Новости, 14.08.2024

СМИ: в США боятся, что атака в Курской области подставит Киев под контрудар

Неясность целей атаки Украины на Курскую область заставляет чиновников в США беспокоиться об уязвимости Украины перед возможным российским контрударом, сообщает РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T22:42

2024-08-14T22:42

2024-08-14T22:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

курская область

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Неясность целей атаки Украины на Курскую область заставляет чиновников в США беспокоиться об уязвимости Украины перед возможным российским контрударом, сообщает журнал Foreign Policy. "Недостаток ясности в отношении оперативных целей Киева в Курске (Курской области - ред.)... заставляет нынешних и бывших чиновников в США беспокоиться, что Украина может оказаться уязвимой перед контрударом России", - говорится в публикации журнала. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, украина, в мире