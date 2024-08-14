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СМИ: в США боятся, что атака в Курской области подставит Киев под контрудар - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/kontrudar-1966281800.html
СМИ: в США боятся, что атака в Курской области подставит Киев под контрудар
СМИ: в США боятся, что атака в Курской области подставит Киев под контрудар - РИА Новости, 14.08.2024
СМИ: в США боятся, что атака в Курской области подставит Киев под контрудар
Неясность целей атаки Украины на Курскую область заставляет чиновников в США беспокоиться об уязвимости Украины перед возможным российским контрударом, сообщает РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:42
2024-08-14T22:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Неясность целей атаки Украины на Курскую область заставляет чиновников в США беспокоиться об уязвимости Украины перед возможным российским контрударом, сообщает журнал Foreign Policy. "Недостаток ясности в отношении оперативных целей Киева в Курске (Курской области - ред.)... заставляет нынешних и бывших чиновников в США беспокоиться, что Украина может оказаться уязвимой перед контрударом России", - говорится в публикации журнала. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Украина, В мире
СМИ: в США боятся, что атака в Курской области подставит Киев под контрудар

FP: в США боятся, что атака на Курскую область подставит Киев под контрудар РФ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Неясность целей атаки Украины на Курскую область заставляет чиновников в США беспокоиться об уязвимости Украины перед возможным российским контрударом, сообщает журнал Foreign Policy.
"Недостаток ясности в отношении оперативных целей Киева в Курске (Курской области - ред.)... заставляет нынешних и бывших чиновников в США беспокоиться, что Украина может оказаться уязвимой перед контрударом России", - говорится в публикации журнала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияУкраинаВ мире
 
 
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