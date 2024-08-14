https://ria.ru/20240814/komissija-1966122304.html

В Польше оценили расходы комиссии по расследованию "российского влияния"

В Польше оценили расходы комиссии по расследованию "российского влияния" - РИА Новости, 14.08.2024

В Польше оценили расходы комиссии по расследованию "российского влияния"

Комиссия по "российскому влиянию", которое якобы имело место в стране в последние годы, уже стоила польскому бюджету почти 140 тысяч долларов, сообщает издание... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:05

2024-08-14T12:05

2024-08-14T12:05

в мире

россия

польша

белоруссия

дональд туск

томаш шмидт (судья)

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Комиссия по "российскому влиянию", которое якобы имело место в стране в последние годы, уже стоила польскому бюджету почти 140 тысяч долларов, сообщает издание Rzeczopspolita. Во вторник премьер Польши Дональд Туск сообщил, что комиссия по расследованию "российского влияния" представит доклад о своей работе с выводами 29 октября. "Более 555 тысяч злотых (139 тысяч долларов) стоили три месяца работы комиссии по российскому влиянию, созданной PiS (партией "Право и справедливость")" - говорится в сообщении. Уточняется, что 421,832 тысячи злотых составили трехмесячную зарплату девяти членов Государственной комиссии по изучению "российского влияния", которая действовала с конца августа по 29 ноября 2023 года. В этой сумме предусмотрены единовременные выплаты председателю комиссии Славомиру Ценцкевичу в размере трехкратной минимальной зарплаты. Среди расходов комиссии также взносы на социальное обеспечение и фонд труда для членов комиссии. По данным газеты, еще 68,257 тысячи злотых (около 17 тысяч долларов) составляли зарплаты сотрудников, обслуживающих комиссию. "После завершения работы комиссии в декабре 2023 года одному из ее предыдущих членов, работавших тогда в Канцелярии премьера, было выплачено 2971,20 злотых (около 750 долларов) брутто за неиспользованный отпуск", - говорится в сообщении. При этом издание отмечает, что новая комиссия по изучению "российского влияния", созданная премьером Польши, станет еще дороже. Данную комиссию возглавляет начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик. В ее состав входят 11 человек. "Члены этой комиссии имеют право на заработную плату государственного секретаря в правительственной администрации – около 17 тысяч злотых", - говорится в сообщении. С идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику Туск выступил после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Туска поддержал президент страны Анджей Дуда. Спикер сейма Шимон Холовня выступил против создания такой комиссии, заявив, что для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма. Туск утверждал, что в новой комиссии не будет политиков. Ранее в Польше уже существовала подобная комиссия. Она была учреждена в 2023 году и должна была изучить "российское влияние", якобы оказывавшееся на решения польских властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.

https://ria.ru/20240513/polsha-1945685193.html

https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html

https://ria.ru/20240514/polsha-1945874295.html

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в мире, россия, польша, белоруссия, дональд туск, томаш шмидт (судья), анджей дуда, право и справедливость