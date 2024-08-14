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В Киргизии в ходе испытаний разбился беспилотник - РИА Новости, 14.08.2024
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12:18 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/kirgizija-1966125247.html
В Киргизии в ходе испытаний разбился беспилотник
В Киргизии в ходе испытаний разбился беспилотник - РИА Новости, 14.08.2024
В Киргизии в ходе испытаний разбился беспилотник
Беспилотный летательный аппарат разбился в ходе испытаний в Киргизии на побережье Иссык-Куля рядом с международным аэропортом Тамчы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:18
2024-08-14T12:18
киргизия
иссык-куль (озеро)
иссык-кульская область
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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат разбился в ходе испытаний в Киргизии на побережье Иссык-Куля рядом с международным аэропортом Тамчы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "Сегодня, 14 июля 2024 года, на территории полигона в городе Балыкчи проводились учебные испытания нового вида тактического мини-дрона, который при заходе на посадку в аэропорту Тамчы Иссык-Кульской области рухнул на землю и загорелся, таким образом, не долетев до определенной точки", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, при падении мини-дрона никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что группа испытателей будет выяснять причины падения. Ранее в киргизских СМИ и соцсетях появилась информация о крушении БПЛА. Местные журналисты предположили, что речь идет об одном из турецких Bayraktar, которые стоят на вооружении Киргизии. "Все беспилотные летательные разведывательные и ударные аппараты, в том числе Bayraktar, находящиеся на вооружении пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики, имеются в наличии, повреждений не получали. Экипажи БПЛА готовы к выполнению поставленных задач", - уточнили в госкомитете.
https://ria.ru/20240725/kobra-1961847933.html
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киргизия, иссык-куль (озеро), иссык-кульская область
Киргизия, Иссык-Куль (озеро), Иссык-Кульская область
В Киргизии в ходе испытаний разбился беспилотник

В Киргизии на побережье Иссык-Куля в ходе испытаний разбился беспилотник

CC BY-SA 4.0 / Mountins13 / Шторм на Иссык-КулеОзеро Иссык-куль
Озеро Иссык-куль - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Mountins13 / Шторм на Иссык-Куле
Озеро Иссык-куль . Архивное фото
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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат разбился в ходе испытаний в Киргизии на побережье Иссык-Куля рядом с международным аэропортом Тамчы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
«
"Сегодня, 14 июля 2024 года, на территории полигона в городе Балыкчи проводились учебные испытания нового вида тактического мини-дрона, который при заходе на посадку в аэропорту Тамчы Иссык-Кульской области рухнул на землю и загорелся, таким образом, не долетев до определенной точки", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, при падении мини-дрона никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что группа испытателей будет выяснять причины падения.
Ранее в киргизских СМИ и соцсетях появилась информация о крушении БПЛА. Местные журналисты предположили, что речь идет об одном из турецких Bayraktar, которые стоят на вооружении Киргизии.
«
"Все беспилотные летательные разведывательные и ударные аппараты, в том числе Bayraktar, находящиеся на вооружении пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики, имеются в наличии, повреждений не получали. Экипажи БПЛА готовы к выполнению поставленных задач", - уточнили в госкомитете.
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КиргизияИссык-Куль (озеро)Иссык-Кульская область
 
 
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