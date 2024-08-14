https://ria.ru/20240814/kirgizija-1966125247.html

В Киргизии в ходе испытаний разбился беспилотник

В Киргизии в ходе испытаний разбился беспилотник - РИА Новости, 14.08.2024

В Киргизии в ходе испытаний разбился беспилотник

Беспилотный летательный аппарат разбился в ходе испытаний в Киргизии на побережье Иссык-Куля рядом с международным аэропортом Тамчы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:18

2024-08-14T12:18

2024-08-14T12:18

киргизия

иссык-куль (озеро)

иссык-кульская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785803234_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8078542d65dccdb7dcc0a7e6de2c9f47.jpg

БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат разбился в ходе испытаний в Киргизии на побережье Иссык-Куля рядом с международным аэропортом Тамчы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "Сегодня, 14 июля 2024 года, на территории полигона в городе Балыкчи проводились учебные испытания нового вида тактического мини-дрона, который при заходе на посадку в аэропорту Тамчы Иссык-Кульской области рухнул на землю и загорелся, таким образом, не долетев до определенной точки", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, при падении мини-дрона никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что группа испытателей будет выяснять причины падения. Ранее в киргизских СМИ и соцсетях появилась информация о крушении БПЛА. Местные журналисты предположили, что речь идет об одном из турецких Bayraktar, которые стоят на вооружении Киргизии. "Все беспилотные летательные разведывательные и ударные аппараты, в том числе Bayraktar, находящиеся на вооружении пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики, имеются в наличии, повреждений не получали. Экипажи БПЛА готовы к выполнению поставленных задач", - уточнили в госкомитете.

https://ria.ru/20240725/kobra-1961847933.html

https://ria.ru/20221215/istrebitel-1839026046.html

киргизия

иссык-куль (озеро)

иссык-кульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, иссык-куль (озеро), иссык-кульская область