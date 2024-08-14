https://ria.ru/20240814/kiev-1966279024.html

Кличко сообщил о ЧП в центре Киева

Кличко сообщил о ЧП в центре Киева - РИА Новости, 14.08.2024

Кличко сообщил о ЧП в центре Киева

В кафе на одной из центральных улиц Киева, вероятно, взорвалась граната, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T22:06

2024-08-14T22:06

2024-08-14T22:08

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В кафе на одной из центральных улиц Киева, вероятно, взорвалась граната, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале."На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату", — написал он.По словам градоначальника, экстренные службы уже отправились на место происшествия. Всеми остальными деталями события Кличко обещал поделиться позже.

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в мире, киев, виталий кличко, украина