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Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок - РИА Новости, 14.08.2024
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19:01 14.08.2024 (обновлено: 19:02 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/khimki-1966253880.html
Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок
Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок - РИА Новости, 14.08.2024
Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок
Первую партию гуманитарного груза отправили из Химок в Курскую область; всего силами депутатов, активистов, волонтеров, жителей и общественников было собрано... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:01
2024-08-14T19:02
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
курская область
курск
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первую партию гуманитарного груза отправили из Химок в Курскую область; всего силами депутатов, активистов, волонтеров, жителей и общественников было собрано более одной тонны продовольствия и товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Благодарю всех, кто не остается в стороне и принимает активное участие в помощи жителям Курска. Наши депутаты, активисты, волонтеры и, конечно, неравнодушные химчане. Стойкости и мужества жителям Курска, сил нашим бойцам!" — отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что также 19 августа в Химках пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Присоединиться и внести свой вклад в помощь бойцам может каждый желающий. Акция стартует с 12:00. Сбор пройдет на базе РРЦ "Волонтеры Подмосковья" по адресу: улица 9-го Мая, д.18Б. С 16 по 22 августа пункты сбора будут работать во всех микрорайонах.
https://ria.ru/20240808/patriotizm-1964936713.html
курская область
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дмитрий волошин (глава городского округа химки), курская область, курск
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Курская область, Курск
Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок

Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкБолее тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок
Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химк
Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первую партию гуманитарного груза отправили из Химок в Курскую область; всего силами депутатов, активистов, волонтеров, жителей и общественников было собрано более одной тонны продовольствия и товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Благодарю всех, кто не остается в стороне и принимает активное участие в помощи жителям Курска. Наши депутаты, активисты, волонтеры и, конечно, неравнодушные химчане. Стойкости и мужества жителям Курска, сил нашим бойцам!" — отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что также 19 августа в Химках пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Присоединиться и внести свой вклад в помощь бойцам может каждый желающий. Акция стартует с 12:00. Сбор пройдет на базе РРЦ "Волонтеры Подмосковья" по адресу: улица 9-го Мая, д.18Б. С 16 по 22 августа пункты сбора будут работать во всех микрорайонах.
Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках этим летом - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках этим летом
8 августа, 14:50
 
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Курская областьКурск
 
 
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