https://ria.ru/20240814/khimki-1966253880.html

Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок

Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок - РИА Новости, 14.08.2024

Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок

Первую партию гуманитарного груза отправили из Химок в Курскую область; всего силами депутатов, активистов, волонтеров, жителей и общественников было собрано... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:01

2024-08-14T19:01

2024-08-14T19:02

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

курская область

курск

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первую партию гуманитарного груза отправили из Химок в Курскую область; всего силами депутатов, активистов, волонтеров, жителей и общественников было собрано более одной тонны продовольствия и товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Благодарю всех, кто не остается в стороне и принимает активное участие в помощи жителям Курска. Наши депутаты, активисты, волонтеры и, конечно, неравнодушные химчане. Стойкости и мужества жителям Курска, сил нашим бойцам!" — отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что также 19 августа в Химках пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Присоединиться и внести свой вклад в помощь бойцам может каждый желающий. Акция стартует с 12:00. Сбор пройдет на базе РРЦ "Волонтеры Подмосковья" по адресу: улица 9-го Мая, д.18Б. С 16 по 22 августа пункты сбора будут работать во всех микрорайонах.

https://ria.ru/20240808/patriotizm-1964936713.html

курская область

курск

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дмитрий волошин (глава городского округа химки), курская область, курск