https://ria.ru/20240814/kazan-1966212833.html
Новое здание театра, апарт-отели и парк сдадут к саммиту БРИКС в Казани
Новое здание театра, апарт-отели и парк сдадут к саммиту БРИКС в Казани - РИА Новости, 14.08.2024
Новое здание театра, апарт-отели и парк сдадут к саммиту БРИКС в Казани
Строительство нового здания Татарского академического театра имени Г. Камала, детского парка на берегу Казанки и восьми апарт-отелей завершится в столице... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:15
2024-08-14T17:15
2024-08-14T17:15
республика татарстан
казань
брикс
строительство
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КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Строительство нового здания Татарского академического театра имени Г. Камала, детского парка на берегу Казанки и восьми апарт-отелей завершится в столице Татарстана к саммиту БРИКС, сообщил министр строительства, архитектуры и республики Марат Айзатуллин. "В Казани к саммиту глав государств БРИКС, который пройдет с 22 по 24 сентября, реализуется большой объем работ по строительству новых объектов и благоустройству территорий. В частности, завершится строительство нового здания Татарского государственного академического театра имени Г. Камала на берегу озера Кабан и обустройство парка на прилегающей к нему территории", - сказал Айзатуллин журналистам. Еще одним масштабным проектом является детский парк на берегу Казанки, который будет самым большим парком для юных горожан и гостей Казани. Выполнение строительно-монтажных работ составляет здесь 89%. Открытие парка запланировано на 30 августа - День республики и города. Сейчас в детском парке завершается монтаж освещения и малых архитектурных форм, кровли павильона. Также в парке сажают деревья, укладывают газон и брусчатку, обустраивают систему автополива, в павильоне идут отделочные работы. Кроме того, по информации министра, отрасль гостеприимства к саммиту БРИКС пополнится восемью апарт-отелями, которые расположены у моста Миллениум. Их строительство находится в завершающей стадии. Рядом с ними на берегу Казанки ведется также строительство двух первых башен крупного гостиничного комплекса.
https://ria.ru/20240807/kazan-1964594652.html
https://ria.ru/20240808/kama-1964901690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, брикс, строительство
Республика Татарстан, Казань, БРИКС, Строительство
КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Строительство нового здания Татарского академического театра имени Г. Камала, детского парка на берегу Казанки и восьми апарт-отелей завершится в столице Татарстана к саммиту БРИКС, сообщил министр строительства, архитектуры и республики Марат Айзатуллин.
"В Казани
к саммиту глав государств БРИКС, который пройдет с 22 по 24 сентября, реализуется большой объем работ по строительству новых объектов и благоустройству территорий. В частности, завершится строительство нового здания Татарского государственного академического театра имени Г. Камала на берегу озера Кабан и обустройство парка на прилегающей к нему территории", - сказал Айзатуллин журналистам.
Еще одним масштабным проектом является детский парк на берегу Казанки, который будет самым большим парком для юных горожан и гостей Казани. Выполнение строительно-монтажных работ составляет здесь 89%. Открытие парка запланировано на 30 августа - День республики и города.
Сейчас в детском парке завершается монтаж освещения и малых архитектурных форм, кровли павильона. Также в парке сажают деревья, укладывают газон и брусчатку, обустраивают систему автополива, в павильоне идут отделочные работы.
Кроме того, по информации министра, отрасль гостеприимства к саммиту БРИКС пополнится восемью апарт-отелями, которые расположены у моста Миллениум. Их строительство находится в завершающей стадии. Рядом с ними на берегу Казанки ведется также строительство двух первых башен крупного гостиничного комплекса.