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Более 2,5 тысяч смолян используют социальную карту "Za Добро" - РИА Новости, 14.08.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:13 14.08.2024 (обновлено: 19:14 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/karta-1966256291.html
Более 2,5 тысяч смолян используют социальную карту "Za Добро"
Более 2,5 тысяч смолян используют социальную карту "Za Добро" - РИА Новости, 14.08.2024
Более 2,5 тысяч смолян используют социальную карту "Za Добро"
В прошлом году ввели в действие социальную дисконтную карту для дополнительной поддержки участников СВО и членов их семей "Za Добро"; сегодня ею пользуются уже... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:13
2024-08-14T19:14
смоленская область
смоленская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В прошлом году ввели в действие социальную дисконтную карту для дополнительной поддержки участников СВО и членов их семей "Za Добро"; сегодня ею пользуются уже более 2,5 тысячи смолян, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, с помощью карты можно получить хорошие скидки при приобретении товаров для дома, одежды и продуктов питания, а также на образовательные, медицинские, косметические, бытовые и другие услуги. Среди партнеров социальной программы "Za Добро" – почти 160 компаний региона. "Благодарю наших предпринимателей, которые поддержали проект и активно участвуют в его реализации", – написал глава региона.
https://ria.ru/20240809/zarplata-1965124228.html
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смоленская область
Смоленская область, Смоленская область
Более 2,5 тысяч смолян используют социальную карту "Za Добро"

Более 2,5 тысяч смолян используют социальную карту "Za Добро"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виды города Смоленска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В прошлом году ввели в действие социальную дисконтную карту для дополнительной поддержки участников СВО и членов их семей "Za Добро"; сегодня ею пользуются уже более 2,5 тысячи смолян, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По его словам, с помощью карты можно получить хорошие скидки при приобретении товаров для дома, одежды и продуктов питания, а также на образовательные, медицинские, косметические, бытовые и другие услуги. Среди партнеров социальной программы "Za Добро" – почти 160 компаний региона.
"Благодарю наших предпринимателей, которые поддержали проект и активно участвуют в его реализации", – написал глава региона.
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