https://ria.ru/20240814/karta-1966256291.html

Более 2,5 тысяч смолян используют социальную карту "Za Добро"

Более 2,5 тысяч смолян используют социальную карту "Za Добро" - РИА Новости, 14.08.2024

Более 2,5 тысяч смолян используют социальную карту "Za Добро"

В прошлом году ввели в действие социальную дисконтную карту для дополнительной поддержки участников СВО и членов их семей "Za Добро"; сегодня ею пользуются уже... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:13

2024-08-14T19:13

2024-08-14T19:14

смоленская область

смоленская область

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В прошлом году ввели в действие социальную дисконтную карту для дополнительной поддержки участников СВО и членов их семей "Za Добро"; сегодня ею пользуются уже более 2,5 тысячи смолян, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, с помощью карты можно получить хорошие скидки при приобретении товаров для дома, одежды и продуктов питания, а также на образовательные, медицинские, косметические, бытовые и другие услуги. Среди партнеров социальной программы "Za Добро" – почти 160 компаний региона. "Благодарю наших предпринимателей, которые поддержали проект и активно участвуют в его реализации", – написал глава региона.

https://ria.ru/20240809/zarplata-1965124228.html

смоленская область

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смоленская область