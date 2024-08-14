Рейтинг@Mail.ru
Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/kamery-1966257319.html
Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону
Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2024
Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону
Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону к 275-й годовщине со дня основания города, сообщил журналистам глава администрации... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:22
2024-08-14T19:22
ростов-на-дону
алексей логвиненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_0:0:3534:1988_1920x0_80_0_0_3c7b37271febe5e88f165a1dfa271105.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону к 275-й годовщине со дня основания города, сообщил журналистам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко по итогам совещания на тему модернизации и расширении системы видеонаблюдения в городе. По его информации, в минувшем году на территории города за счет местного бюджета было установлено более 500 камер видеонаблюдения, в том числе 367 - в общеобразовательных учреждениях и 100 в местах массового пребывания граждан. "Дополнительно в июне 2024 года решением Ростовской-на-Дону городской Думы для развития систем видеонаблюдения города были выделены 16 миллионов рублей, в частности на установку камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц на мероприятиях, посвященных празднованию 275-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону", - сказал Логвиненко. Кроме того, средства пойдут на приобретение нового программно-аппаратного комплекса, увеличивающего возможности по интеграции городских камер, а также на закупку и монтаж 80 цифровых камер видеонаблюдения, включающих 30 поворотных и 50 стационарных камер. По данным администрации города, в текущем году также проведена подготовительная работа по установке шести камер панорамного видеонаблюдения для мониторинга возможного возгорания сухой растительности и природных пожаров. В настоящее время ведется работа над возможностью интеграции в АПК "Безопасный город" около 1 тысячи камер видеонаблюдения, расположенных на муниципальных территориях и учреждениях, не имеющих доступных каналов связи. Ежегодно из бюджета города выделяется 4 миллиона рублей на обновление камер видеонаблюдения. Работы по расширению и модернизации системы видеонаблюдения производятся на постоянной основе.
https://ria.ru/20240702/strategiya-1956924580.html
https://ria.ru/20240612/yunnaty-1952369894.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3cb544446b09bc33bc96a3d4f95d0c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону

Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону к Дню города

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону к 275-й годовщине со дня основания города, сообщил журналистам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко по итогам совещания на тему модернизации и расширении системы видеонаблюдения в городе.
По его информации, в минувшем году на территории города за счет местного бюджета было установлено более 500 камер видеонаблюдения, в том числе 367 - в общеобразовательных учреждениях и 100 в местах массового пребывания граждан.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Стратегию развития парковочного пространства разработают в Ростове-на-Дону
2 июля, 17:19
"Дополнительно в июне 2024 года решением Ростовской-на-Дону городской Думы для развития систем видеонаблюдения города были выделены 16 миллионов рублей, в частности на установку камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц на мероприятиях, посвященных празднованию 275-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону", - сказал Логвиненко.
Кроме того, средства пойдут на приобретение нового программно-аппаратного комплекса, увеличивающего возможности по интеграции городских камер, а также на закупку и монтаж 80 цифровых камер видеонаблюдения, включающих 30 поворотных и 50 стационарных камер.
По данным администрации города, в текущем году также проведена подготовительная работа по установке шести камер панорамного видеонаблюдения для мониторинга возможного возгорания сухой растительности и природных пожаров. В настоящее время ведется работа над возможностью интеграции в АПК "Безопасный город" около 1 тысячи камер видеонаблюдения, расположенных на муниципальных территориях и учреждениях, не имеющих доступных каналов связи.
Ежегодно из бюджета города выделяется 4 миллиона рублей на обновление камер видеонаблюдения. Работы по расширению и модернизации системы видеонаблюдения производятся на постоянной основе.
Открытие Дома юннатов в ростовском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Ростове-на-Дону открыли Дом юннатов
12 июня, 14:59
 
Ростов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала