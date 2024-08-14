https://ria.ru/20240814/kamery-1966257319.html

Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону

Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2024

Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону

Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону к 275-й годовщине со дня основания города, сообщил журналистам глава администрации... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:22

2024-08-14T19:22

2024-08-14T19:22

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Камеры с системой распознавания лиц установят в Ростове-на-Дону к 275-й годовщине со дня основания города, сообщил журналистам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко по итогам совещания на тему модернизации и расширении системы видеонаблюдения в городе. По его информации, в минувшем году на территории города за счет местного бюджета было установлено более 500 камер видеонаблюдения, в том числе 367 - в общеобразовательных учреждениях и 100 в местах массового пребывания граждан. "Дополнительно в июне 2024 года решением Ростовской-на-Дону городской Думы для развития систем видеонаблюдения города были выделены 16 миллионов рублей, в частности на установку камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц на мероприятиях, посвященных празднованию 275-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону", - сказал Логвиненко. Кроме того, средства пойдут на приобретение нового программно-аппаратного комплекса, увеличивающего возможности по интеграции городских камер, а также на закупку и монтаж 80 цифровых камер видеонаблюдения, включающих 30 поворотных и 50 стационарных камер. По данным администрации города, в текущем году также проведена подготовительная работа по установке шести камер панорамного видеонаблюдения для мониторинга возможного возгорания сухой растительности и природных пожаров. В настоящее время ведется работа над возможностью интеграции в АПК "Безопасный город" около 1 тысячи камер видеонаблюдения, расположенных на муниципальных территориях и учреждениях, не имеющих доступных каналов связи. Ежегодно из бюджета города выделяется 4 миллиона рублей на обновление камер видеонаблюдения. Работы по расширению и модернизации системы видеонаблюдения производятся на постоянной основе.

https://ria.ru/20240702/strategiya-1956924580.html

https://ria.ru/20240612/yunnaty-1952369894.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, алексей логвиненко