https://ria.ru/20240814/kamchatka-1966150444.html

На Камчатке мужчина смог отбиться от медведя

На Камчатке мужчина смог отбиться от медведя - РИА Новости, 14.08.2024

На Камчатке мужчина смог отбиться от медведя

Мужчина смог отбиться от медведя на Камчатке, сейчас он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:57

2024-08-14T13:57

2024-08-14T14:32

происшествия

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мужчина смог отбиться от медведя на Камчатке, сейчас он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Спасательная операция развернулась на Камчатке вблизи садового товарищества. В лесу на мужчину напал медведь. Местный житель смог отбиться и уйти от зверя", - говорится в сообщении. Отмечается, что раненого мужчину вывел на дорогу охотовед, там спасатели МЧС России оказали ем первую помощь. В результате пострадавший госпитализировали с травмами руки и головы.

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html

камчатка

россия

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2024

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происшествия, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)