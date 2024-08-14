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В Калининграде арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов - РИА Новости, 14.08.2024
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16:06 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/kaliningrad-1966185505.html
В Калининграде арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов
В Калининграде арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов - РИА Новости, 14.08.2024
В Калининграде арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов
Ленинградский районный суд отправил под арест до 13 октября водителя Mercedes, который сбил пятерых пешеходов на тротуаре в Калининграде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:06
2024-08-14T16:06
происшествия
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Ленинградский районный суд отправил под арест до 13 октября водителя Mercedes, который сбил пятерых пешеходов на тротуаре в Калининграде, сообщает пресс-служба областного суда. Вечером во вторник водитель Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек, одна женщина впоследствии умерла в больнице. "Постановлением Ленинградского районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 13 октября", - говорится в сообщении. 33-летний уроженец Калининграда, зарегистрированный в Удмуртии, обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать домашний арест, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240322/rebenok-1934945945.html
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Кадры с места ДТП в Калининграде, где автомобиль сбил пять пешеходов
Автомобиль в Калининграде выехал на тротуар и сбил 5 пешеходов, сообщает региональное УМВД. Трое пострадавших госпитализированы с травмами, двоим - назначено амбулаторное лечение. Ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение 33-летний водитель после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции. Ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение 33-летний водитель после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции.
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов

Суд арестовал водителя Mercedes, сбившего пятерых пешеходов в Калининграде

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Ленинградский районный суд отправил под арест до 13 октября водителя Mercedes, который сбил пятерых пешеходов на тротуаре в Калининграде, сообщает пресс-служба областного суда.
Вечером во вторник водитель Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек, одна женщина впоследствии умерла в больнице.
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"Постановлением Ленинградского районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 13 октября", - говорится в сообщении.
33-летний уроженец Калининграда, зарегистрированный в Удмуртии, обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать домашний арест, уточнили в пресс-службе.
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