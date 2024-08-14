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В Калининграде умерла одна из сбитых на тротуаре пешеходов - РИА Новости, 14.08.2024
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10:07 14.08.2024 (обновлено: 11:48 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/kaliningrad-1966093421.html
В Калининграде умерла одна из сбитых на тротуаре пешеходов
В Калининграде умерла одна из сбитых на тротуаре пешеходов - РИА Новости, 14.08.2024
В Калининграде умерла одна из сбитых на тротуаре пешеходов
Одна из сбитых автомобилем на тротуаре пешеходов в Калининграде умерла в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:07
2024-08-14T11:48
происшествия
калининград
россия
хабаровск
mercedes
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КАЛИНИНГРАД, 14 авг - РИА Новости. Одна из сбитых автомобилем на тротуаре пешеходов в Калининграде умерла в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Вечером во вторник водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек. "В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом... В результате ДТП с различными травами и телесными повреждениями были госпитализированы четыре человека, еще один от медицинской помощи отказался. Впоследствии доставленная в реанимацию жительница Хабаровска, 1973 года рождения, скончалась в реанимации от полученных травм", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции изъяли с места ДТП автомобиль Mercedes, в салоне которого обнаружен шприц с неустановленной бесцветной жидкостью внутри. Водитель был доставлен в отдел полиции. "ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет", - добавили в пресс -службе.
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происшествия, калининград, россия, хабаровск, mercedes
Происшествия, Калининград, Россия, Хабаровск, Mercedes
В Калининграде умерла одна из сбитых на тротуаре пешеходов

Одна из сбитых машиной на тротуаре пешеходов в Калининграде умерла в больнице

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 14 авг - РИА Новости. Одна из сбитых автомобилем на тротуаре пешеходов в Калининграде умерла в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Вечером во вторник водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек.
«
"В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом... В результате ДТП с различными травами и телесными повреждениями были госпитализированы четыре человека, еще один от медицинской помощи отказался. Впоследствии доставленная в реанимацию жительница Хабаровска, 1973 года рождения, скончалась в реанимации от полученных травм", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции изъяли с места ДТП автомобиль Mercedes, в салоне которого обнаружен шприц с неустановленной бесцветной жидкостью внутри. Водитель был доставлен в отдел полиции.
"ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет", - добавили в пресс -службе.
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ПроисшествияКалининградРоссияХабаровскMercedes
 
 
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