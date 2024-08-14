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ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024
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15:13 14.08.2024 (обновлено: 15:31 14.08.2024) дополняется ...
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ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове
ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024
ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове
ФМБА провело 210 исследований воздуха в Курчатове (Курская область), показатели находятся в пределах нормы, сообщили РИА Новости в агентстве. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:13
2024-08-14T15:31
курчатов
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
курская область
происшествия
курская аэс
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФМБА провело 210 исследований воздуха в Курчатове (Курская область), показатели находятся в пределах нормы, сообщили РИА Новости в агентстве."По вопросу радиационного, химического и биологического мониторинга в Курчатове Курской области: проведено 210 исследований атмосферного воздуха. Показатели воздуха в пределах нормы", - говорится в сообщении.В четверг, 8 августа, на территории Курской АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества.
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курчатов
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курчатов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), курская область, происшествия, курская аэс
Курчатов, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Курская область, Происшествия, Курская АЭС

ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция в Курчатове
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФМБА провело 210 исследований воздуха в Курчатове (Курская область), показатели находятся в пределах нормы, сообщили РИА Новости в агентстве.
«
"По вопросу радиационного, химического и биологического мониторинга в Курчатове Курской области: проведено 210 исследований атмосферного воздуха. Показатели воздуха в пределах нормы", - говорится в сообщении.
В четверг, 8 августа, на территории Курской АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества.
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КурчатовФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Курская областьПроисшествияКурская АЭС
 
 
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