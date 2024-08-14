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ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове

ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024

ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове

ФМБА провело 210 исследований воздуха в Курчатове (Курская область), показатели находятся в пределах нормы, сообщили РИА Новости в агентстве. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:13

2024-08-14T15:13

2024-08-14T15:31

курчатов

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

курская область

происшествия

курская аэс

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФМБА провело 210 исследований воздуха в Курчатове (Курская область), показатели находятся в пределах нормы, сообщили РИА Новости в агентстве."По вопросу радиационного, химического и биологического мониторинга в Курчатове Курской области: проведено 210 исследований атмосферного воздуха. Показатели воздуха в пределах нормы", - говорится в сообщении.В четверг, 8 августа, на территории Курской АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества.

https://ria.ru/20240814/peregovory-1966110914.html

курчатов

курская область

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2024

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курчатов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), курская область, происшествия, курская аэс