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В Югре нашли тело еще одной женщины из пропавшей семьи хантов - РИА Новости, 14.08.2024
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12:41 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/jugra-1966131692.html
В Югре нашли тело еще одной женщины из пропавшей семьи хантов
В Югре нашли тело еще одной женщины из пропавшей семьи хантов - РИА Новости, 14.08.2024
В Югре нашли тело еще одной женщины из пропавшей семьи хантов
Водолазы нашли тело еще одной женщины из пропавшей 8 августа семьи хантов в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:41
2024-08-14T12:41
происшествия
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Водолазы нашли тело еще одной женщины из пропавшей 8 августа семьи хантов в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным управлений МЧС и СК по региону, 8 августа в Сургутском районе семь представителей народов ханты, в том числе четверо детей, на моторной лодке "Казанка" выехали по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места так и не добрались. Утром 9 августа было обнаружено тело утонувшей женщины, через сутки были найдены тела двух детей, при визуальном осмотре тел признаков криминальной смерти не обнаружено, отмечали следователи. Ранее по факту безвестного исчезновения группы людей СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган водолазами обнаружено тело еще одной женщины", - говорится из сообщения. На данный момент обнаружены и извлечены из воды тела четверых: двух женщин - 44-летней и 23-летней, и двух детей - возрастом 1 и 2 года, уточняет СК. Во вторник пресс-служба окружного главка МЧС сообщала РИА Новости, что поисково-спасательная операция продолжается, и работа прекратится только тогда, когда всех найдут. За эти дни водолазы обследовали 900 квадратных метров дна, а надводным способом - порядка 300 километров береговой линии. На месте работают сотрудники силовых управлений, спасатели, добровольцы и местные жители.
https://ria.ru/20240607/volkhov-1951247595.html
https://ria.ru/20240813/telo-1965953411.html
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происшествия, югра
Происшествия, Югра
В Югре нашли тело еще одной женщины из пропавшей семьи хантов

Водолазы нашли тело еще одной женщины из пропавшей семьи хантов в Югре

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Водолазы нашли тело еще одной женщины из пропавшей 8 августа семьи хантов в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным управлений МЧС и СК по региону, 8 августа в Сургутском районе семь представителей народов ханты, в том числе четверо детей, на моторной лодке "Казанка" выехали по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места так и не добрались. Утром 9 августа было обнаружено тело утонувшей женщины, через сутки были найдены тела двух детей, при визуальном осмотре тел признаков криминальной смерти не обнаружено, отмечали следователи. Ранее по факту безвестного исчезновения группы людей СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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"Сегодня в ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган водолазами обнаружено тело еще одной женщины", - говорится из сообщения.
На данный момент обнаружены и извлечены из воды тела четверых: двух женщин - 44-летней и 23-летней, и двух детей - возрастом 1 и 2 года, уточняет СК.
Во вторник пресс-служба окружного главка МЧС сообщала РИА Новости, что поисково-спасательная операция продолжается, и работа прекратится только тогда, когда всех найдут. За эти дни водолазы обследовали 900 квадратных метров дна, а надводным способом - порядка 300 километров береговой линии. На месте работают сотрудники силовых управлений, спасатели, добровольцы и местные жители.
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