Йемен призвал перенести штаб-квартиры организаций ООН
Правительство Йемена призвало ООН перевести штаб-квартиры из Саны в Аден
© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 авг - РИА Новости. Правительство Йемена призвало ООН перевести штаб-квартиры своих организаций из Саны в Аден в связи с последним нападением сторонников "Ансар Аллах" (хуситов) на страновой офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), написал на своей страннице в Twitter (Х) министр информации Йемена Муаммар Аль-Ирани.
Во вторник глава УВКПЧ Фолькер Тюрк заявил, что хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис организации в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства.
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"Миссия ООН и все принадлежащие ей организации могут перенести свои представительства незамедлительно во временную столицу в Аден. Для обеспечения безопасности их гуманитарной деятельности и для сохранения жизней их сотрудников", - написал Аль-Ирани.
Йеменский министр назвал действия хуситов в отношении сотрудников международных организаций - "опасным развитием событий". По мнению министра, "лояльное отношение руководств международных организаций в отношении хуситов на протяжении последних лет привело к последним событиям, когда захватывают штаб-квартиры международной организации и обращаются с их сотрудниками, как со шпионами и предателями",- отметил министр.
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в июне заявил журналистам, что хуситы задержали 11 сотрудников ООН за три дня. Двое сотрудников УВКПЧ уже были задержаны хуситами. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" ( хуситы ) 10 июня объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене.
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