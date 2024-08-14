https://ria.ru/20240814/izhevsk-1966236055.html

Новый терминал аэропорта Ижевска вдвое увеличит пропускную способность

Новый терминал аэропорта Ижевска вдвое увеличит пропускную способность - РИА Новости, 14.08.2024

Новый терминал аэропорта Ижевска вдвое увеличит пропускную способность

Новое просторное здание терминала ижевского аэропорта позволит вдвое увеличить пропускную способность аэропорта — до 400 человек в час, что актуально с учетом... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:36

2024-08-14T17:36

2024-08-14T17:36

удмуртская республика

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

дмитрий чернышенко

александр бречалов

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УФА, 14 авг – РИА Новости. Новое просторное здание терминала ижевского аэропорта позволит вдвое увеличить пропускную способность аэропорта — до 400 человек в час, что актуально с учетом активно растущего пассажиропотока, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. В пресс-службе руководителя региона сообщили, что куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко с Бречаловым в ходе рабочей встречи обсудили социально-экономическое развитие региона, науку, образование, спорт и туризм. Одним из основных вопросов встречи стало обсуждение хода реализации проектов кураторства. По итогам I полугодия 2024 года среднее достижение по ним составило 90,1%. В число проектов кураторства входят "Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики", "Строительство технопарка "ИКСЭл-Сарапул" и другие проекты, отметили в пресс-службе. "Всего в Удмуртской Республике отобрано и реализуется 5 таких проектов. Благодаря им по итогам первого полугодия 2024 года в экономику региона было привлечено 2,5 млрд рублей частных инвестиций и создано 235 рабочих мест. К 2030 году эти показатели планируется значительно увеличить: до 85 млрд руб. инвестиций и свыше тысячи новых рабочих мест", - приводятся слова Чернышенко. Александр Бречалов доложил о ходе строительства нового терминала Ижевского аэропорта. На текущий момент возведен каркас здания, обустроена кровля, завершается ее утепление, а также ведется благоустройство территории. "Новое просторное здание в 10 тысяч кв. метров позволит вдвое увеличить пропускную способность аэропорта — до 400 человек в час. Это особенно актуально с учетом активно растущего пассажиропотока. Так, в июле воздушная гавань Ижевска впервые в новейшей истории обслужила более 100 тысяч пассажиров в месяц. А их общее число с начала года превысило полмиллиона человек, что на 30% больше, чем в июле 2022-го. С открытием международных перевозок из Ижевска в 2025 году этот показатель будет расти еще быстрее", — цитирует пресс-служба главу Удмуртии. По данным пресс-службы, стороны также обсудили темы, связанные с доступностью перевозок пассажиров. Одна из них — реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая находится в федеральной собственности. По федеральному проекту "Развитие инфраструктуры опорной сети" работы на данном объекте будут выполняться в период с 2025 по 2027 год. Это позволит повысить безопасность перевозок и эффективность использования аэропортовой инфраструктуры. "Вторая смежная тема — реконструкция участка автомобильной дороги Ижевск-Аэропорт, протяженностью 2,4 км. Здесь предполагается расширить проезжую часть до 4 полос, а также возвести мост и путепровод через железную дорогу. Уже сегодня трафик движения по этой трассе превышает 12 тысяч автомобилей в сутки. Реализация проекта будет способствовать повышению безопасности и развитию туристической привлекательности региона", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе встречи отметили важность развития речного туризма. Так, в 2024 году было запущено регулярное сообщение на "Метеорах" между Удмуртией и Татарстаном. Загрузка на рейсах Сарапул-Казань превышает 90%. Большой интерес для республики представляет включение реки Кама в федеральный проект "Речные магистрали", направленный на развитие внутренних водных путей, включая строительство скоростных судов и создание необходимой причальной инфраструктуры, добавили в пресс-службе. "Президент Владимир Путин назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития России. И Удмуртия активно использует инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". За последние 2 года в республике с нуля построено и введено в эксплуатацию 5 баз отдыха, а еще 5 — расширили свой номерной фонд. Это важный шаг в повышении доступности отдыха на территории субъекта", — сказал Чернышенко. Помимо этого, участники встречи обсудили строительство новых школ, приемную кампанию в вузы и колледжи, подготовку к новому учебному году, реализацию национальных проектов "Образование" и "Наука и университеты" в Удмуртской Республике. В частности, в 2024 году работу по программе "Приоритет-2030" продолжает Удмуртский государственный университет, информируют власти региона.

https://ria.ru/20240806/igry-1964461850.html

https://ria.ru/20231126/brechalov-1911909249.html

https://ria.ru/20231205/stroyka-1913963144.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Артем Смирнов

ижевск, удмуртская республика (удмуртия), дмитрий чернышенко, александр бречалов