https://ria.ru/20240814/istrebiteli-1966066773.html

Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области

Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-Космических Сил нанесли удар по скоплению личного состава и военной... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:08

2024-08-14T05:08

2024-08-14T05:08

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-Космических Сил нанесли удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. "Удар наносился по подразделениям и технике ВСУ согласно разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность