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Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/istrebiteli-1966066773.html
Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области
Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-Космических Сил нанесли удар по скоплению личного состава и военной... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:08
2024-08-14T05:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-Космических Сил нанесли удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. "Удар наносился по подразделениям и технике ВСУ согласно разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области

Су-34 нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-Космических Сил нанесли удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Удар наносился по подразделениям и технике ВСУ согласно разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
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Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в ведомстве.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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