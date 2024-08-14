https://ria.ru/20240814/infrastruktura-1966163281.html

В Житомирской области подвергся ударам объект инфраструктуры

В Житомирской области подвергся ударам объект инфраструктуры - РИА Новости, 14.08.2024

В Житомирской области подвергся ударам объект инфраструктуры

МВД Украины утверждает в Telegram-канале, что в ночь на среду объект инфраструктуры, расположенный в Житомирской области, подвергся ударам. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:46

2024-08-14T14:46

2024-08-14T14:46

специальная военная операция на украине

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житомирская область

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. МВД Украины утверждает в Telegram-канале, что в ночь на среду объект инфраструктуры, расположенный в Житомирской области, подвергся ударам. "Житомирская область. Ночью (российские военные - ред.) атаковали инфраструктурный объект и территорию области", - говорится в сообщении, при этом не уточняется, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь. На сопровождающих публикацию фотографиях видны разрушенные стены и крыша здания, на месте работают спасательные службы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

житомирская область

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в мире, житомирская область, украина