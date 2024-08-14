https://ria.ru/20240814/infrastruktura-1966080848.html

В Черниговской области пострадал объект инфраструктуры

В Черниговской области пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 14.08.2024

В Черниговской области пострадал объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поражен в Черниговской области на севере Украины, следует из заявления главы областной администрации Вячеслава Чауса в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:39

2024-08-14T08:39

2024-08-14T08:40

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Объект инфраструктуры поражен в Черниговской области на севере Украины, следует из заявления главы областной администрации Вячеслава Чауса в Telegram-канале. "В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект", - говорится в сообщении. Как отметил чиновник, жертв в результате удара нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

черниговская область

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в мире, черниговская область, украина