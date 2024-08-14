https://ria.ru/20240814/inflyatsiya-1966213278.html
Банк России рассказал об инфляционном давлении в июле
Банк России рассказал об инфляционном давлении в июле - РИА Новости, 14.08.2024
Банк России рассказал об инфляционном давлении в июле
Устойчивое инфляционное давление в России в июле почти не изменилось по сравнению с июнем, для снижения инфляции требуется дополнительное ужесточение... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:54
2024-08-14T16:54
2024-08-14T16:54
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Устойчивое инфляционное давление в России в июле почти не изменилось по сравнению с июнем, для снижения инфляции требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, заявил ЦБ. "Устойчивое инфляционное давление практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, оставаясь на повышенном уровне и пока не демонстрируя устойчивого снижения. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий", - говорится в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен". ЦБ указывает, что в июле потребительские цены выросли на 1,14% (в июне было 0,64%). С поправкой на сезонность в годовом выражении рост цен составил 16,1%. (в июне было 9,3%), преимущественно из-за индексации коммунальных тарифов. Годовая инфляция возросла в июле до 9,13% с июньских 8,59%, а вот без учета индексации коммунальных тарифов годовой рост цен практически не изменился и составил 9,08% (в июне было 9,13%). "Устойчивые компоненты инфляции в июле были близки к июньским значениям, оставаясь высокими. Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения", - отмечается в материале. "Ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, составит 6,5-7% в 2024 году, снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - подытоживает регулятор. Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. В своем заявлении ЦБ тогда отметил: для тго чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. И указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
https://ria.ru/20240809/tsb-1965097800.html
https://ria.ru/20240801/akr-1963323381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России рассказал об инфляционном давлении в июле
ЦБ: инфляционное давление в РФ в июле не снизилось по сравнению с июнем
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Устойчивое инфляционное давление в России в июле почти не изменилось по сравнению с июнем, для снижения инфляции требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, заявил ЦБ.
"Устойчивое инфляционное давление практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, оставаясь на повышенном уровне и пока не демонстрируя устойчивого снижения. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий", - говорится в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен".
ЦБ указывает, что в июле потребительские цены выросли на 1,14% (в июне было 0,64%). С поправкой на сезонность в годовом выражении рост цен составил 16,1%. (в июне было 9,3%), преимущественно из-за индексации коммунальных тарифов. Годовая инфляция возросла в июле до 9,13% с июньских 8,59%, а вот без учета индексации коммунальных тарифов годовой рост цен практически не изменился и составил 9,08% (в июне было 9,13%).
"Устойчивые компоненты инфляции в июле были близки к июньским значениям, оставаясь высокими. Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения", - отмечается в материале.
"Ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, составит 6,5-7% в 2024 году, снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - подытоживает регулятор.
Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. В своем заявлении ЦБ тогда отметил: для тго чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. И указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.