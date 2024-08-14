ВСУ могли применить РСЗО HIMARS в Курской области, пишут СМИ
New Lines: ВСУ могли применить РСЗО HIMARS при нападении на Курскую область
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американский журнал New Lines со ссылкой на видео из соцсетей сообщает, что ВСУ могли применить РСЗО HIMARS при нападении на Курскую область.
"Видео демонстрирует что-то, похожее на удар HIMARS или (пусковой ракетной установки) M270", - говорится в сообщении журнала.
Отмечается, что, согласно видеозаписи, это оружие могло быть применено 9 августа в районе города Рыльск Курской области.
Представитель госдепартамента 31 мая заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что ВСУ спустя несколько дней после "разрешения" США уже ударили по вглубь РФ, по Белгородской области с использованием систем HIMARS.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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