https://ria.ru/20240814/himars--1966273814.html

ВСУ могли применить РСЗО HIMARS в Курской области, пишут СМИ

ВСУ могли применить РСЗО HIMARS в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

ВСУ могли применить РСЗО HIMARS в Курской области, пишут СМИ

Американский журнал New Lines со ссылкой на видео из соцсетей сообщает, что ВСУ могли применить РСЗО HIMARS при нападении на Курскую область. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T21:23

2024-08-14T21:23

2024-08-14T21:23

специальная военная операция на украине

джо байден

россия

сша

украина

владимир путин

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_6922269aecd330880ead7fd582ff023e.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американский журнал New Lines со ссылкой на видео из соцсетей сообщает, что ВСУ могли применить РСЗО HIMARS при нападении на Курскую область. "Видео демонстрирует что-то, похожее на удар HIMARS или (пусковой ракетной установки) M270", - говорится в сообщении журнала. Отмечается, что, согласно видеозаписи, это оружие могло быть применено 9 августа в районе города Рыльск Курской области. Представитель госдепартамента 31 мая заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что ВСУ спустя несколько дней после "разрешения" США уже ударили по вглубь РФ, по Белгородской области с использованием систем HIMARS. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, россия, сша, украина, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, в мире