https://ria.ru/20240814/gruziya-1966179101.html

Грузинские НПО подадут иск в ЕСПЧ против закона об иноагентах

Грузинские НПО подадут иск в ЕСПЧ против закона об иноагентах - РИА Новости, 14.08.2024

Грузинские НПО подадут иск в ЕСПЧ против закона об иноагентах

Представители грузинских неправительственных организаций заявили, что не планируют регистрироваться в реестре, как того требует закон об иноагентах, они... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:44

2024-08-14T15:44

2024-08-14T15:44

европейский суд

евросоюз

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

сша

грузия

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ТБИЛИСИ, 14 авг - РИА Новости. Представители грузинских неправительственных организаций заявили, что не планируют регистрироваться в реестре, как того требует закон об иноагентах, они намерены подать иск в Европейский суд по правам человека. Неправительственные организации Грузии с 1 августа должны начать регистрацию в соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния", заполнив декларацию 2023 года и указав источник их финансирования. Ранее президент Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций и 38 оппозиционных депутатов подали в конституционный суд иск с требованием приостановить действие закона, а в дальнейшем - и упразднить его. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти иски не имеют перспективы. "Мы собираемся обратиться в Европейский суд по правам человека. Обращение произойдет в соответствующее время, когда это будет приемлемо процессуально. Это может произойти и в ближайшие дни, мы заранее сообщим об этом. Однако мы в первую очередь ждем реагирования от конституционного суда", - сообщила председатель НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Нона Курдованидзе журналистам. В свою очередь руководитель НПО "Международное общество за справедливые выборы" Нино Долидзе рассказала журналистам, что грузинские организации не планируют регистрироваться в реестре иноагентов, так как закон, по ее словам, "всецело является российским". В Минюсте пояснили РИА Новости процедуру регистрации. По данным ведомства, представитель организации должен явиться в Дом юстиции и подать заявление на регистрацию, после чего через определенное время ему будет предоставлен логин и пароль для входа в портал. На портале организация обязана заполнить финансовую декларацию за 2023 год. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Минюст Грузии уже разработал электронный портал, в котором все те организации, которые имеют более 20% иностранного финансирования, обязаны зарегистрироваться и задекларировать финансы 2023 года. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240811/gruziya-1965510094.html

https://ria.ru/20240719/gruziya-1960606797.html

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европейский суд, евросоюз, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, сша, грузия, в мире