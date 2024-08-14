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Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 14.08.2024
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07:28 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/gosizmena-1966074714.html
Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене
Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 14.08.2024
Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене
Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в управлении ФСБ по... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:28
2024-08-14T07:28
происшествия
россия
алтайский край
бийск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в управлении ФСБ по региону. "УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах украинского вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенного на территории России. Установлено, что житель… Алтайского края инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере указанной террористической организации, осуществил преступный умысел, заключающийся в переводе денежных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчине 20 лет, он жил в городе Бийске. "В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу", - добавляется в сообщении УФСБ. В ведомстве отметили, что за совершение государственной измены предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240814/zaderzhanie-1966073114.html
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происшествия, россия, алтайский край, бийск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Алтайский край, Бийск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене

ФСБ: жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в управлении ФСБ по региону.
"УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах украинского вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенного на территории России. Установлено, что житель… Алтайского края инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере указанной террористической организации, осуществил преступный умысел, заключающийся в переводе денежных средств", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что мужчине 20 лет, он жил в городе Бийске.
"В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу", - добавляется в сообщении УФСБ.
В ведомстве отметили, что за совершение государственной измены предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияАлтайский крайБийскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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