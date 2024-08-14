https://ria.ru/20240814/gosizmena-1966074714.html

Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене

Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 14.08.2024

Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене

Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в управлении ФСБ по... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:28

2024-08-14T07:28

2024-08-14T07:28

происшествия

россия

алтайский край

бийск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в управлении ФСБ по региону. "УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах украинского вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенного на территории России. Установлено, что житель… Алтайского края инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере указанной террористической организации, осуществил преступный умысел, заключающийся в переводе денежных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчине 20 лет, он жил в городе Бийске. "В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу", - добавляется в сообщении УФСБ. В ведомстве отметили, что за совершение государственной измены предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240814/zaderzhanie-1966073114.html

https://ria.ru/20240808/sud-1965006258.html

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происшествия, россия, алтайский край, бийск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины