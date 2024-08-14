https://ria.ru/20240814/gorlovka-1966271450.html

ВСУ повредили более десяти домов при обстреле Горловки

ВСУ повредили более десяти домов при обстреле Горловки - РИА Новости, 14.08.2024

ВСУ повредили более десяти домов при обстреле Горловки

Более десяти домов получили повреждения при массированном обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ, по меньшей мере два из них полностью сгорели, об этом... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:58

2024-08-14T20:58

2024-08-14T22:00

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ГОРЛОВКА (ДНР), 14 авг - РИА Новости. Более десяти домов получили повреждения при массированном обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ, по меньшей мере два из них полностью сгорели, об этом рассказал РИА Новости владелец одного из пострадавших домов Виктор Панасюк. "Если бы я был там, меня убило бы, у меня же угол дома там разнесло, там вырвало шлакоблок. А на улице с десяток домов уже точно нет, два сгорело полностью - нет домов", - сказал Панасюк. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Никитовском районе города - на улице Яблочной. Разрушения получили множество частных жилых домов, хозпостройки и объекты гражданской инфраструктуры практически на всей улице. На месте обстрела найдены фрагменты и осколки примененных боеприпасов неустановленного образца. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что ранения при обстреле получили четверо мирных жителей. Мэр также сообщил, что в поселке имени Изотова ранения получила мирная жительница. Кроме того, в результате обстрела поселка Стальсбыт и поселка станции Никитовка повреждения получили школа и детский сад.

https://ria.ru/20240814/dnr-1966099054.html

россия

горловка

донецкая народная республика

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Разрушения в Горловке после обстрела ВСУ Разрушения в Горловке после обстрела ВСУ 2024-08-14T20:58 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины