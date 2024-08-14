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ВСУ повредили более десяти домов при обстреле Горловки - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 14.08.2024 (обновлено: 22:00 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/gorlovka-1966271450.html
ВСУ повредили более десяти домов при обстреле Горловки
ВСУ повредили более десяти домов при обстреле Горловки - РИА Новости, 14.08.2024
ВСУ повредили более десяти домов при обстреле Горловки
Более десяти домов получили повреждения при массированном обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ, по меньшей мере два из них полностью сгорели, об этом... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T20:58
2024-08-14T22:00
специальная военная операция на украине
россия
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ГОРЛОВКА (ДНР), 14 авг - РИА Новости. Более десяти домов получили повреждения при массированном обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ, по меньшей мере два из них полностью сгорели, об этом рассказал РИА Новости владелец одного из пострадавших домов Виктор Панасюк. "Если бы я был там, меня убило бы, у меня же угол дома там разнесло, там вырвало шлакоблок. А на улице с десяток домов уже точно нет, два сгорело полностью - нет домов", - сказал Панасюк. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Никитовском районе города - на улице Яблочной. Разрушения получили множество частных жилых домов, хозпостройки и объекты гражданской инфраструктуры практически на всей улице. На месте обстрела найдены фрагменты и осколки примененных боеприпасов неустановленного образца. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что ранения при обстреле получили четверо мирных жителей. Мэр также сообщил, что в поселке имени Изотова ранения получила мирная жительница. Кроме того, в результате обстрела поселка Стальсбыт и поселка станции Никитовка повреждения получили школа и детский сад.
https://ria.ru/20240814/dnr-1966099054.html
россия
горловка
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Разрушения в Горловке после обстрела ВСУ
Разрушения в Горловке после обстрела ВСУ
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россия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ повредили более десяти домов при обстреле Горловки

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали более десяти домов

Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 14 авг - РИА Новости. Более десяти домов получили повреждения при массированном обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ, по меньшей мере два из них полностью сгорели, об этом рассказал РИА Новости владелец одного из пострадавших домов Виктор Панасюк.
"Если бы я был там, меня убило бы, у меня же угол дома там разнесло, там вырвало шлакоблок. А на улице с десяток домов уже точно нет, два сгорело полностью - нет домов", - сказал Панасюк.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Никитовском районе города - на улице Яблочной. Разрушения получили множество частных жилых домов, хозпостройки и объекты гражданской инфраструктуры практически на всей улице. На месте обстрела найдены фрагменты и осколки примененных боеприпасов неустановленного образца.
Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что ранения при обстреле получили четверо мирных жителей. Мэр также сообщил, что в поселке имени Изотова ранения получила мирная жительница. Кроме того, в результате обстрела поселка Стальсбыт и поселка станции Никитовка повреждения получили школа и детский сад.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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