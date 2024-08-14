https://ria.ru/20240814/gladkov-1966188178.html

Гладков рассказал о подготовке к вывозу людей из Краснояружского района

Гладков рассказал о подготовке к вывозу людей из Краснояружского района - РИА Новости, 14.08.2024

Гладков рассказал о подготовке к вывозу людей из Краснояружского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что к вывозу людей из Краснояружского района власти были готовы за три дня, уже формировали колонны... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:15

2024-08-14T16:15

2024-08-14T16:15

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965787258_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fbd1eb1bc5b82331b50972d3ea3debdb.jpg

СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что к вывозу людей из Краснояружского района власти были готовы за три дня, уже формировали колонны автобусов и броневиков. "Если честно, то мы несколько дней готовы были к вывозу людей (из Краснояружского района – ред.), и за три дня, по-моему, мы уже формировали колонны автобусов, формировали колонны броневиков, поднимали самооборону, потому что видели ухудшение на этом участке фронта. И когда пошла активность со стороны Колотиловки, в принципе готовность (вывозить население – ред.) была максимально высокая", - сказал Гладков журналистам в ПВР Старого Оскола. Он отметил, что данное мероприятие считает самым организованным по сравнению с аналогичными, которые ранее проводились в регионе. Губернатор подчеркнул, что это не случайность, потому что в области постоянно проводятся соответствующие учения и тренировки. По словам Гладкова, четыре пятых населения, как правило, выезжают сами. Но этот процесс тоже требует организации. В данном случае, чтобы люди не сочли интернет-фейком заявления властей о необходимости покинуть территорию населенного пункта, власти предприняли новые для себя меры, рассказал губернатор. "Записали голос главы. И когда включилась сирена, на громкоговорители, которые пошли по улицам, голосом главы, который знают люди, было сообщено, что нужно срочно выехать, покинуть населенный пункт. То есть уровень доверия в этой части был", - сказал губернатор. Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. По данным Гладкова, район покинули более 11 тысяч человек, около тысячи находятся в ПВР. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966181188.html

https://ria.ru/20240814/otryad-1966069454.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

белгородская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины