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Гладков рассказал о подготовке к вывозу людей из Краснояружского района - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/gladkov-1966188178.html
Гладков рассказал о подготовке к вывозу людей из Краснояружского района
Гладков рассказал о подготовке к вывозу людей из Краснояружского района - РИА Новости, 14.08.2024
Гладков рассказал о подготовке к вывозу людей из Краснояружского района
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что к вывозу людей из Краснояружского района власти были готовы за три дня, уже формировали колонны... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:15
2024-08-14T16:15
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
вооруженные силы украины
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СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что к вывозу людей из Краснояружского района власти были готовы за три дня, уже формировали колонны автобусов и броневиков. "Если честно, то мы несколько дней готовы были к вывозу людей (из Краснояружского района – ред.), и за три дня, по-моему, мы уже формировали колонны автобусов, формировали колонны броневиков, поднимали самооборону, потому что видели ухудшение на этом участке фронта. И когда пошла активность со стороны Колотиловки, в принципе готовность (вывозить население – ред.) была максимально высокая", - сказал Гладков журналистам в ПВР Старого Оскола. Он отметил, что данное мероприятие считает самым организованным по сравнению с аналогичными, которые ранее проводились в регионе. Губернатор подчеркнул, что это не случайность, потому что в области постоянно проводятся соответствующие учения и тренировки. По словам Гладкова, четыре пятых населения, как правило, выезжают сами. Но этот процесс тоже требует организации. В данном случае, чтобы люди не сочли интернет-фейком заявления властей о необходимости покинуть территорию населенного пункта, власти предприняли новые для себя меры, рассказал губернатор. "Записали голос главы. И когда включилась сирена, на громкоговорители, которые пошли по улицам, голосом главы, который знают люди, было сообщено, что нужно срочно выехать, покинуть населенный пункт. То есть уровень доверия в этой части был", - сказал губернатор. Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. По данным Гладкова, район покинули более 11 тысяч человек, около тысячи находятся в ПВР. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966181188.html
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россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о подготовке к вывозу людей из Краснояружского района

Гладков: к вывозу людей из Краснояружского района власти были готовы за три дня

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
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СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что к вывозу людей из Краснояружского района власти были готовы за три дня, уже формировали колонны автобусов и броневиков.
«
"Если честно, то мы несколько дней готовы были к вывозу людей (из Краснояружского района – ред.), и за три дня, по-моему, мы уже формировали колонны автобусов, формировали колонны броневиков, поднимали самооборону, потому что видели ухудшение на этом участке фронта. И когда пошла активность со стороны Колотиловки, в принципе готовность (вывозить население – ред.) была максимально высокая", - сказал Гладков журналистам в ПВР Старого Оскола.
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Он отметил, что данное мероприятие считает самым организованным по сравнению с аналогичными, которые ранее проводились в регионе. Губернатор подчеркнул, что это не случайность, потому что в области постоянно проводятся соответствующие учения и тренировки.
«
По словам Гладкова, четыре пятых населения, как правило, выезжают сами. Но этот процесс тоже требует организации. В данном случае, чтобы люди не сочли интернет-фейком заявления властей о необходимости покинуть территорию населенного пункта, власти предприняли новые для себя меры, рассказал губернатор. "Записали голос главы. И когда включилась сирена, на громкоговорители, которые пошли по улицам, голосом главы, который знают люди, было сообщено, что нужно срочно выехать, покинуть населенный пункт. То есть уровень доверия в этой части был", - сказал губернатор.
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Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. По данным Гладкова, район покинули более 11 тысяч человек, около тысячи находятся в ПВР.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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