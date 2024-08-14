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"В ближайшие дни": в Германии рассказали о положении ВСУ в Курской области
"В ближайшие дни": в Германии рассказали о положении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
"В ближайшие дни": в Германии рассказали о положении ВСУ в Курской области
Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поставил под сомнение возможность украинских войск выдержать атаки российской авиации в Курской области. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:46
2024-08-14T19:46
2024-08-14T19:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
валерий герасимов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поставил под сомнение возможность украинских войск выдержать атаки российской авиации в Курской области.По его словам, Россия сейчас наносит удары по украинским колоннам самолетами Су-25 и вертолетами Ка-52. Журналист также выразил мнение, что давление российских военных на ВСУ "в ближайшие дни и недели" будет только усиливаться."Посмотрим, как долго Украина сможет это выдержать", — написал Боуз.Накануне Министерство обороны России сообщило, что вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.В воскресенье экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 атаковали ВСУ в регионе неуправляемыми авиационными ракетами.В среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 270 человек и 16 единиц бронетехники. Согласно информации ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении, Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966161965.html
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Удары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
2024-08-14T19:46
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Су-25, Ка-52 "Аллигатор"
"В ближайшие дни": в Германии рассказали о положении ВСУ в Курской области
Репке: российские Су-25 и Ка-52 атакуют украинские колонны в Курской области