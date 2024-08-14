https://ria.ru/20240814/germaniya-1966260529.html

"В ближайшие дни": в Германии рассказали о положении ВСУ в Курской области

"В ближайшие дни": в Германии рассказали о положении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

"В ближайшие дни": в Германии рассказали о положении ВСУ в Курской области

Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поставил под сомнение возможность украинских войск выдержать атаки российской авиации в Курской области. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:46

2024-08-14T19:46

2024-08-14T19:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

валерий герасимов

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поставил под сомнение возможность украинских войск выдержать атаки российской авиации в Курской области.По его словам, Россия сейчас наносит удары по украинским колоннам самолетами Су-25 и вертолетами Ка-52. Журналист также выразил мнение, что давление российских военных на ВСУ "в ближайшие дни и недели" будет только усиливаться."Посмотрим, как долго Украина сможет это выдержать", — написал Боуз.Накануне Министерство обороны России сообщило, что вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.В воскресенье экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 атаковали ВСУ в регионе неуправляемыми авиационными ракетами.В среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 270 человек и 16 единиц бронетехники. Согласно информации ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении, Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966161965.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966230980.html

https://ria.ru/20240814/ofitser-1966175519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары по силам ВСУ в Курской области Удары по силам ВСУ в Курской области 2024-08-14T19:46 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, су-25, ка-52 "аллигатор"