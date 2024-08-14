МИД ФРГ осудил визит израильского министра на Храмовую гору
МИД Германии назвал визит Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору провокацией
Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору является провокацией в и без того сложной ситуации, правительство Германии осуждает данный шаг, заявила в среду официальный представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр.
"Правительство Германии осуждает визит министра Бен-Гвира на Храмовую гору Аль-Харам аш-Шариф, который представляет собой провокацию, особенно в нынешней и без того напряженной ситуации. Федеральное правительство отвергает односторонние шаги, которые ставят под угрозу исторический статус-кво на Храмовой горе Аль-Харам аш-Шариф", - сообщила она журналистам.
МИД ФРГ ожидает, что израильское правительство прекратит подобные преднамеренные провокации. "Особенно в нынешней ситуации такие подстрекательские действия крайне опасны и ставят под угрозу безопасность в Иерусалиме, на Западном берегу и в Израиле.
Во вторник Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, выступил на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, призвав не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти в войне с палестинским движением ХАМАС до конца. Также он заявил, что Израиль движется к тому, чтобы разрешить евреям молиться на Храмовой горе. При этом премьер страны Биньямин Нетаньяху отверг слова Бен-Гвира о политике Израиля по Храмовой горе и заявил, что она не изменилась.
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Действия Бен-Гвира также уже осудил МИД Франции и посчитал их неприемлемыми. Внешнеполитическое ведомство Египта назвало визит израильского министра на Храмовую гору нарушением международного права, а также исторического и правового статуса Иерусалима. По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, выступление Бен-Гвира у мечети Аль-Акса было провокацией.
Статус-кво предполагает, что Израиль обеспечивает общий контроль над безопасностью Храмовой горы, в то время как Исламский вакф, мусульманский религиозный фонд, отвечает за повседневное управление и техническое обслуживание объекта. С точки зрения закона, иудеи и христиане могут подниматься на Храмовую гору в определенные часы определенных дней недели. Однако визиты политиков, особенно министра Бен-Гвира, зачастую вызывают серьезные обострения между Израилем и палестинцами.