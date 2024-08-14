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МИД ФРГ осудил визит израильского министра на Храмовую гору - РИА Новости, 14.08.2024
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18:07 14.08.2024 (обновлено: 19:17 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/germaniya-1966244426.html
МИД ФРГ осудил визит израильского министра на Храмовую гору
МИД ФРГ осудил визит израильского министра на Храмовую гору - РИА Новости, 14.08.2024
МИД ФРГ осудил визит израильского министра на Храмовую гору
Визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору является провокацией в и без того сложной ситуации, правительство Германии... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:07
2024-08-14T19:17
в мире
израиль
германия
иерусалим
хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору является провокацией в и без того сложной ситуации, правительство Германии осуждает данный шаг, заявила в среду официальный представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр. "Правительство Германии осуждает визит министра Бен-Гвира на Храмовую гору Аль-Харам аш-Шариф, который представляет собой провокацию, особенно в нынешней и без того напряженной ситуации. Федеральное правительство отвергает односторонние шаги, которые ставят под угрозу исторический статус-кво на Храмовой горе Аль-Харам аш-Шариф", - сообщила она журналистам. МИД ФРГ ожидает, что израильское правительство прекратит подобные преднамеренные провокации. "Особенно в нынешней ситуации такие подстрекательские действия крайне опасны и ставят под угрозу безопасность в Иерусалиме, на Западном берегу и в Израиле. Во вторник Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, выступил на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, призвав не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти в войне с палестинским движением ХАМАС до конца. Также он заявил, что Израиль движется к тому, чтобы разрешить евреям молиться на Храмовой горе. При этом премьер страны Биньямин Нетаньяху отверг слова Бен-Гвира о политике Израиля по Храмовой горе и заявил, что она не изменилась. Действия Бен-Гвира также уже осудил МИД Франции и посчитал их неприемлемыми. Внешнеполитическое ведомство Египта назвало визит израильского министра на Храмовую гору нарушением международного права, а также исторического и правового статуса Иерусалима. По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, выступление Бен-Гвира у мечети Аль-Акса было провокацией. Статус-кво предполагает, что Израиль обеспечивает общий контроль над безопасностью Храмовой горы, в то время как Исламский вакф, мусульманский религиозный фонд, отвечает за повседневное управление и техническое обслуживание объекта. С точки зрения закона, иудеи и христиане могут подниматься на Храмовую гору в определенные часы определенных дней недели. Однако визиты политиков, особенно министра Бен-Гвира, зачастую вызывают серьезные обострения между Израилем и палестинцами.
https://ria.ru/20240814/ispaniya-1966237047.html
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в мире, израиль, германия, иерусалим, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Иерусалим, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД ФРГ осудил визит израильского министра на Храмовую гору

МИД Германии назвал визит Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору провокацией

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору является провокацией в и без того сложной ситуации, правительство Германии осуждает данный шаг, заявила в среду официальный представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр.
"Правительство Германии осуждает визит министра Бен-Гвира на Храмовую гору Аль-Харам аш-Шариф, который представляет собой провокацию, особенно в нынешней и без того напряженной ситуации. Федеральное правительство отвергает односторонние шаги, которые ставят под угрозу исторический статус-кво на Храмовой горе Аль-Харам аш-Шариф", - сообщила она журналистам.
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МИД ФРГ ожидает, что израильское правительство прекратит подобные преднамеренные провокации. "Особенно в нынешней ситуации такие подстрекательские действия крайне опасны и ставят под угрозу безопасность в Иерусалиме, на Западном берегу и в Израиле.
Во вторник Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, выступил на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, призвав не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти в войне с палестинским движением ХАМАС до конца. Также он заявил, что Израиль движется к тому, чтобы разрешить евреям молиться на Храмовой горе. При этом премьер страны Биньямин Нетаньяху отверг слова Бен-Гвира о политике Израиля по Храмовой горе и заявил, что она не изменилась.
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Действия Бен-Гвира также уже осудил МИД Франции и посчитал их неприемлемыми. Внешнеполитическое ведомство Египта назвало визит израильского министра на Храмовую гору нарушением международного права, а также исторического и правового статуса Иерусалима. По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, выступление Бен-Гвира у мечети Аль-Акса было провокацией.
Статус-кво предполагает, что Израиль обеспечивает общий контроль над безопасностью Храмовой горы, в то время как Исламский вакф, мусульманский религиозный фонд, отвечает за повседневное управление и техническое обслуживание объекта. С точки зрения закона, иудеи и христиане могут подниматься на Храмовую гору в определенные часы определенных дней недели. Однако визиты политиков, особенно министра Бен-Гвира, зачастую вызывают серьезные обострения между Израилем и палестинцами.
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