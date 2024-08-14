https://ria.ru/20240814/germaniya-1966164878.html
В Израиле назвали решение Германии чтить офицеров вермахта неприемлемым
В Израиле назвали решение Германии чтить офицеров вермахта неприемлемым - РИА Новости, 14.08.2024
В Израиле назвали решение Германии чтить офицеров вермахта неприемлемым
Решение Германии внести в "указ о традициях" некоторых офицеров вермахта и чтить их как пример для немецкой армии является неприемлемым и перечеркивает все... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:55
2024-08-14T14:55
2024-08-14T14:58
в мире
германия
борис писториус
вермахт
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Решение Германии внести в "указ о традициях" некоторых офицеров вермахта и чтить их как пример для немецкой армии является неприемлемым и перечеркивает все ценности за которые боролся мир во время Второй мировой войны, заявил глава движения антифашистов в Израиле Дмитрий Трапиров РИА Новости. Указ о традициях - документ, который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках, был составлен в 2018 году, однако в августе этого года по решению Бориса Писториуса его решили дополнить. В список добавили около 20 офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП. При этом позже министерство обороны Германии после общественной критики отменило дополнение, согласно которому ранее в список "почитаемых" и достойных подражания военных попали бывшие члены Вермахта, НСДАП и СС. "Решение министра обороны Германии внести в списки некоторых офицеров вермахта и чтить их как пример для немецкой армии неприемлемо! Эти неадекватные решения перечеркивают всю нашу историю и все ценности, за которые боролся весь мир во время Второй мировой войны, включая Великую Отечественную войну!"- говорится в сообщении движения.
https://ria.ru/20240814/germaniya-1966036671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, борис писториус, вермахт, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Борис Писториус, Вермахт, Вторая мировая война (1939-1945)
В Израиле назвали решение Германии чтить офицеров вермахта неприемлемым
Антифашист Трапиров назвал решение Германии чтить офицеров вермахта неприемлемым
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Решение Германии внести в "указ о традициях" некоторых офицеров вермахта и чтить их как пример для немецкой армии является неприемлемым и перечеркивает все ценности за которые боролся мир во время Второй мировой войны, заявил глава движения антифашистов в Израиле Дмитрий Трапиров РИА Новости.
Указ о традициях - документ, который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках, был составлен в 2018 году, однако в августе этого года по решению Бориса Писториуса его решили дополнить. В список добавили около 20 офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП. При этом позже министерство обороны Германии после общественной критики отменило дополнение, согласно которому ранее в список "почитаемых" и достойных подражания военных попали бывшие члены Вермахта, НСДАП и СС.
"Решение министра обороны Германии внести в списки некоторых офицеров вермахта и чтить их как пример для немецкой армии неприемлемо! Эти неадекватные решения перечеркивают всю нашу историю и все ценности, за которые боролся весь мир во время Второй мировой войны, включая Великую Отечественную войну!"- говорится в сообщении движения.