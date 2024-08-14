https://ria.ru/20240814/germaniya-1966164878.html

В Израиле назвали решение Германии чтить офицеров вермахта неприемлемым

В Израиле назвали решение Германии чтить офицеров вермахта неприемлемым - РИА Новости, 14.08.2024

В Израиле назвали решение Германии чтить офицеров вермахта неприемлемым

Решение Германии внести в "указ о традициях" некоторых офицеров вермахта и чтить их как пример для немецкой армии является неприемлемым и перечеркивает все... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:55

2024-08-14T14:55

2024-08-14T14:58

в мире

германия

борис писториус

вермахт

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Решение Германии внести в "указ о традициях" некоторых офицеров вермахта и чтить их как пример для немецкой армии является неприемлемым и перечеркивает все ценности за которые боролся мир во время Второй мировой войны, заявил глава движения антифашистов в Израиле Дмитрий Трапиров РИА Новости. Указ о традициях - документ, который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках, был составлен в 2018 году, однако в августе этого года по решению Бориса Писториуса его решили дополнить. В список добавили около 20 офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП. При этом позже министерство обороны Германии после общественной критики отменило дополнение, согласно которому ранее в список "почитаемых" и достойных подражания военных попали бывшие члены Вермахта, НСДАП и СС. "Решение министра обороны Германии внести в списки некоторых офицеров вермахта и чтить их как пример для немецкой армии неприемлемо! Эти неадекватные решения перечеркивают всю нашу историю и все ценности, за которые боролся весь мир во время Второй мировой войны, включая Великую Отечественную войну!"- говорится в сообщении движения.

https://ria.ru/20240814/germaniya-1966036671.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, борис писториус, вермахт, вторая мировая война (1939-1945)