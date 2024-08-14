https://ria.ru/20240814/germaniya-1966137547.html

В ФРГ подтвердили расследование проникновение в казарму авиабазы ВВС

В ФРГ подтвердили расследование проникновение в казарму авиабазы ВВС - РИА Новости, 14.08.2024

В ФРГ подтвердили расследование проникновение в казарму авиабазы ВВС

Казарма авиабазы немецких ВВС Кельн-Ван огорожена, в ней ведется расследование по подозрению в диверсии и незаконном проникновении, сообщил официальный... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:06

2024-08-14T13:06

2024-08-14T14:02

германия

в мире

министерство обороны германии

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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Казарма авиабазы немецких ВВС Кельн-Ван огорожена, в ней ведется расследование по подозрению в диверсии и незаконном проникновении, сообщил официальный представитель министерства обороны страны Арне Коллац."Я могу подтвердить, что доступ к казарме перекрыт, потому что есть подозрение на попытку или же на осуществившееся вторжение. Также есть подозрение на диверсию", - заявил Коллац журналистам в ходе брифинга кабмина. По его данным, в расследовании участвуют службы госбезопасности страны.Ранее немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в Германии в казарме авиабазы немецких ВВС Кельн-Ван, предположительно, отравлена водопроводная вода и ведётся расследование по подозрению в диверсии.На авиабазе службу несут 4300 солдат и 1300 сотрудников разных командных ведомств бундесвера и министерства обороны ФРГ. Среди прочего, на авиабазе расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.

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