https://ria.ru/20240814/germanija-1966176034.html

В ФРГ отказались говорить о контактах с Россией по ЧП на "Северных потоках"

В ФРГ отказались говорить о контактах с Россией по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.08.2024

В ФРГ отказались говорить о контактах с Россией по ЧП на "Северных потоках"

В Генеральной прокуратуре Германии не стали отвечать на вопрос РИА Новости, связывались ли они с Москвой по новым данным о "Северных потоках", также оно не... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:40

2024-08-14T15:40

2024-08-14T15:40

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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. В Генеральной прокуратуре Германии не стали отвечать на вопрос РИА Новости, связывались ли они с Москвой по новым данным о "Северных потоках", также оно не комментирует сообщения СМИ о новом подозреваемом в деле. "Прошу отнестись с пониманием, что мы принципиально не комментируем сообщения СМИ и не даем комментариев по поводу ордеров на арест", - ответила представитель ведомства Инес Петерсон на вопрос, может ли ведомство прокомментировать сообщения немецких медиа об ордере на арест новому подозреваемому в деле о теракте на трубопроводах и связывалось ли оно по данному вопросу с коллегами в Москве. В эту среду официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер отказался комментировать сообщения СМИ о новом подозреваемом и в очередной раз подчеркнул, что за расследование отвечает Генеральная прокуратура Германии, к которой и следует обращаться по всем вопросам. Ранее телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". Он якобы был за рулём автомобиля марки Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на Северных потоках диверсионная группа. Сообщается, что подозреваемый, вероятнее всего, покинул Польшу после предупреждения. Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. -0-

https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html

https://ria.ru/20240403/terakt-1937489936.html

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