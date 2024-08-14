В Госдуме назвали главных интересантов подрыва "Северных потоков"
Шеремет: Зеленский, Байден и Джонсон руководили подрывом "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что главными интересантами подрыва газопровода "Северных потоков" являются Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и экс-премьер Британии Борис Джонсон.
Ранее ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках".
Теракты на "Северных потоках" (2022)
26 сентября 2023, 02:00
"В ФРГ должны понимать, что эти террористы лишь маленькие ничего не решающие сошки, которые в случае ареста наверняка не доживут до суда. Ведь всем понятно, что управляли ими нацистский фанатик и палач украинского народа Зеленский совместно с известными западными русофобами Байденом и фриком Джонсоном", - сказал РИА Новости Шеремет.
По словам депутата Госдумы, немецкой прокуратуре не стоит тратить в пустую время, а выписать сразу три ордера на арест "главных интересантов вопиющего злодеяния".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.