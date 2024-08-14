https://ria.ru/20240814/gazoprovod-1966152156.html

В Госдуме назвали главных интересантов подрыва "Северных потоков"

В Госдуме назвали главных интересантов подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 14.08.2024

В Госдуме назвали главных интересантов подрыва "Северных потоков"

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что главными интересантами подрыва газопровода "Северных потоков" являются Владимир... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:03

2024-08-14T14:03

2024-08-14T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что главными интересантами подрыва газопровода "Северных потоков" являются Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и экс-премьер Британии Борис Джонсон. Ранее ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". "В ФРГ должны понимать, что эти террористы лишь маленькие ничего не решающие сошки, которые в случае ареста наверняка не доживут до суда. Ведь всем понятно, что управляли ими нацистский фанатик и палач украинского народа Зеленский совместно с известными западными русофобами Байденом и фриком Джонсоном", - сказал РИА Новости Шеремет. По словам депутата Госдумы, немецкой прокуратуре не стоит тратить в пустую время, а выписать сразу три ордера на арест "главных интересантов вопиющего злодеяния". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

https://ria.ru/20240706/diversiya-1957914760.html

германия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, сша, михаил шеремет, владимир зеленский, джо байден, госдума рф, ard, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2