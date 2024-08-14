https://ria.ru/20240814/gaza-1966056204.html

Армия Израиля сообщила об обстреле гуманитарного коридора в секторе Газа

Армия Израиля сообщила об обстреле гуманитарного коридора в секторе Газа - РИА Новости, 14.08.2024

Армия Израиля сообщила об обстреле гуманитарного коридора в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщило, что гуманитарный коридор в районе Рафаха в секторе Газа подвергся обстрелу, в связи с чем движение и координация по нему РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T01:20

2024-08-14T01:20

2024-08-14T01:20

в мире

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рафах (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщило, что гуманитарный коридор в районе Рафаха в секторе Газа подвергся обстрелу, в связи с чем движение и координация по нему временно приостановлены, так как район стал "зоной активных боевых действий". "Ранее во вторник террористы ХАМАС открыли огонь по гуманитарному маршруту в районе Рафаха. В связи с этим движение и координация по этому гуманитарному маршруту были временно приостановлены, поскольку этот район теперь представляет собой зону активных боевых действий", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240814/deeskalatsiya-1966052598.html

https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина