https://ria.ru/20240814/frantsiya-1966053202.html

Франция осудила выступление израильского министра у мечети Аль-Акса

Франция осудила выступление израильского министра у мечети Аль-Акса - РИА Новости, 14.08.2024

Франция осудила выступление израильского министра у мечети Аль-Акса

Париж счел "неприемлемой провокацией" выступление израильского министра у мечети Аль-Акса, сообщил МИД республики в коммюнике. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:23

2024-08-14T00:23

2024-08-14T00:23

в мире

израиль

иерусалим

франция

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Париж счел "неприемлемой провокацией" выступление израильского министра у мечети Аль-Акса, сообщил МИД республики в коммюнике. Во вторник министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, выступил на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, призвав не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти в войне с палестинским движением ХАМАС до конца. Также он заявил, что Израиль движется к тому, чтобы разрешить евреям молиться на Храмовой горе. При этом премьер Биньямин Нетаньяху отверг слова Бен-Гвира о политике Израиля по Храмовой горе, заявив, что она не изменилась. "Франция осуждает сегодняшний визит израильского министра национальной безопасности г-на Бен-Гвира на Эспланаду мечетей, что является нарушением исторического статус-кво Святых мест в Иерусалиме. Эта новая провокация неприемлема. Франция призывает израильское правительство принять все необходимые меры для соблюдения исторического статус-кво в Святых местах в Иерусалиме", - сообщил МИД. В ведомстве отметили, что Франция считает безотлагательным реализацию решения конфликта путем создания двух государств, которое предполагает "создание суверенного, жизнеспособного и целостного палестинского государства, а также добровольную приверженность израильских и палестинских политических лидеров делу мира". Статус-кво предполагает, что государство Израиль обеспечивает общий контроль над безопасностью Храмовой горы, в то время как Исламский вакф, мусульманский религиозный фонд, отвечает за повседневное управление и техническое обслуживание объекта. С точки зрения закона, иудеи и христиане могут подниматься на Храмовую гору в определенные часы определенных дней недели, однако визиты политиков, особенно министра Бен-Гвира, зачастую вызывают серьезные обострения между Израилем и палестинцами.

https://ria.ru/20240813/bayden-1966046161.html

https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html

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иерусалим

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в мире, израиль, иерусалим, франция, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина