https://ria.ru/20240814/forum-1966130362.html

Буддисты выступили против использования религий для создания сект

Буддисты выступили против использования религий для создания сект - РИА Новости, 14.08.2024

Буддисты выступили против использования религий для создания сект

II Международный буддийский форум выступил против попыток использовать буддизм и другие религии для создания деструктивных культов и сект, нарушающих права... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:36

2024-08-14T12:36

2024-08-14T12:36

религия

россия

улан-удэ

бангладеш

религия

буддизм

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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. II Международный буддийский форум выступил против попыток использовать буддизм и другие религии для создания деструктивных культов и сект, нарушающих права человека и разжигающих вражду, экстремизм и сепаратизм. "Буддийские общины активно сотрудничают с государством, с другими общественными организациями в деле воспитания человека, укрепления национальных традиций, защиты традиционных ценностей, поддержания религиозных свобод. Мы выступаем против любых попыток посеять межрелигиозную вражду, превратить буддизм и другие духовные учения в деструктивные культы и идеологии, создания конфликтов между буддийскими школами и направлениями, использования буддизма для создания сект, нарушающих интересы и права человека, для дискредитации других направлений, разжигания вражды, пропаганды экстремизма, сепаратизма. Буддизм представляет собой учение, открытое каждому, и он не может быть монополизирован какой-то отдельной группой", - говорится в резолюции форума, опубликованной на его сайте. II Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводился в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это были Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Кроме того, в рамках форума в Иволгинском дацане состоялась конференция о наследии нетленного ламы Этигэлова. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240814/buddizm-1966088654.html

https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html

россия

улан-удэ

бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, улан-удэ, бангладеш, религия, буддизм