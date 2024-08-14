https://ria.ru/20240814/forum-1966130362.html
Буддисты выступили против использования религий для создания сект
Буддисты выступили против использования религий для создания сект - РИА Новости, 14.08.2024
Буддисты выступили против использования религий для создания сект
II Международный буддийский форум выступил против попыток использовать буддизм и другие религии для создания деструктивных культов и сект, нарушающих права... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:36
2024-08-14T12:36
2024-08-14T12:36
религия
россия
улан-удэ
бангладеш
религия
буддизм
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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. II Международный буддийский форум выступил против попыток использовать буддизм и другие религии для создания деструктивных культов и сект, нарушающих права человека и разжигающих вражду, экстремизм и сепаратизм. "Буддийские общины активно сотрудничают с государством, с другими общественными организациями в деле воспитания человека, укрепления национальных традиций, защиты традиционных ценностей, поддержания религиозных свобод. Мы выступаем против любых попыток посеять межрелигиозную вражду, превратить буддизм и другие духовные учения в деструктивные культы и идеологии, создания конфликтов между буддийскими школами и направлениями, использования буддизма для создания сект, нарушающих интересы и права человека, для дискредитации других направлений, разжигания вражды, пропаганды экстремизма, сепаратизма. Буддизм представляет собой учение, открытое каждому, и он не может быть монополизирован какой-то отдельной группой", - говорится в резолюции форума, опубликованной на его сайте. II Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводился в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это были Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Кроме того, в рамках форума в Иволгинском дацане состоялась конференция о наследии нетленного ламы Этигэлова. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
https://ria.ru/20240814/buddizm-1966088654.html
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, улан-удэ, бангладеш, религия, буддизм
Религия, Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Религия, Буддизм
Буддисты выступили против использования религий для создания сект
II Международный буддийский форум выступил против создания деструктивных культов
УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. II Международный буддийский форум выступил против попыток использовать буддизм и другие религии для создания деструктивных культов и сект, нарушающих права человека и разжигающих вражду, экстремизм и сепаратизм.
"Буддийские общины активно сотрудничают с государством, с другими общественными организациями в деле воспитания человека, укрепления национальных традиций, защиты традиционных ценностей, поддержания религиозных свобод. Мы выступаем против любых попыток посеять межрелигиозную вражду, превратить буддизм и другие духовные учения в деструктивные культы и идеологии, создания конфликтов между буддийскими школами и направлениями, использования буддизма для создания сект, нарушающих интересы и права человека, для дискредитации других направлений, разжигания вражды, пропаганды экстремизма, сепаратизма. Буддизм представляет собой учение, открытое каждому, и он не может быть монополизирован какой-то отдельной группой", - говорится в резолюции форума, опубликованной на его сайте.
II Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводился в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это были Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
На форуме прошли семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Кроме того, в рамках форума в Иволгинском дацане состоялась конференция о наследии нетленного ламы Этигэлова.
Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.