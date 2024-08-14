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Буддисты выступили против использования религий для создания сект - РИА Новости, 14.08.2024
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Религия
 
12:36 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/forum-1966130362.html
Буддисты выступили против использования религий для создания сект
Буддисты выступили против использования религий для создания сект - РИА Новости, 14.08.2024
Буддисты выступили против использования религий для создания сект
II Международный буддийский форум выступил против попыток использовать буддизм и другие религии для создания деструктивных культов и сект, нарушающих права... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:36
2024-08-14T12:36
религия
россия
улан-удэ
бангладеш
религия
буддизм
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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. II Международный буддийский форум выступил против попыток использовать буддизм и другие религии для создания деструктивных культов и сект, нарушающих права человека и разжигающих вражду, экстремизм и сепаратизм. "Буддийские общины активно сотрудничают с государством, с другими общественными организациями в деле воспитания человека, укрепления национальных традиций, защиты традиционных ценностей, поддержания религиозных свобод. Мы выступаем против любых попыток посеять межрелигиозную вражду, превратить буддизм и другие духовные учения в деструктивные культы и идеологии, создания конфликтов между буддийскими школами и направлениями, использования буддизма для создания сект, нарушающих интересы и права человека, для дискредитации других направлений, разжигания вражды, пропаганды экстремизма, сепаратизма. Буддизм представляет собой учение, открытое каждому, и он не может быть монополизирован какой-то отдельной группой", - говорится в резолюции форума, опубликованной на его сайте. II Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводился в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это были Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Кроме того, в рамках форума в Иволгинском дацане состоялась конференция о наследии нетленного ламы Этигэлова. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
https://ria.ru/20240814/buddizm-1966088654.html
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html
россия
улан-удэ
бангладеш
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россия, улан-удэ, бангладеш, религия, буддизм
Религия, Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Религия, Буддизм
Буддисты выступили против использования религий для создания сект

II Международный буддийский форум выступил против создания деструктивных культов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Международный форум Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Международный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. II Международный буддийский форум выступил против попыток использовать буддизм и другие религии для создания деструктивных культов и сект, нарушающих права человека и разжигающих вражду, экстремизм и сепаратизм.
"Буддийские общины активно сотрудничают с государством, с другими общественными организациями в деле воспитания человека, укрепления национальных традиций, защиты традиционных ценностей, поддержания религиозных свобод. Мы выступаем против любых попыток посеять межрелигиозную вражду, превратить буддизм и другие духовные учения в деструктивные культы и идеологии, создания конфликтов между буддийскими школами и направлениями, использования буддизма для создания сект, нарушающих интересы и права человека, для дискредитации других направлений, разжигания вражды, пропаганды экстремизма, сепаратизма. Буддизм представляет собой учение, открытое каждому, и он не может быть монополизирован какой-то отдельной группой", - говорится в резолюции форума, опубликованной на его сайте.
Участники Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Россияне стали больше интересоваться буддизмом, заявил лама Очиров
Вчера, 09:29
II Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводился в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это были Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
На форуме прошли семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Кроме того, в рамках форума в Иволгинском дацане состоялась конференция о наследии нетленного ламы Этигэлова.
Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Буддизм помогает найти ответы на современные вызовы, заявил глава Калмыкии
13 августа, 11:01
 
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