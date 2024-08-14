https://ria.ru/20240814/finlyandiya--1966284602.html

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз после начала СВО

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз после начала СВО - РИА Новости, 14.08.2024

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз после начала СВО

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять с раз с начала российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T23:34

2024-08-14T23:34

2024-08-14T23:34

специальная военная операция на украине

украина

россия

финляндия

петтери орпо

сергей лавров

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять с раз с начала российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. "Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз", - сказал он на брифинге в Хельсинки. Трансляция велась на Youtube-канале правительства. Он уточнил, что необходимость в увеличении производства возникла после начала российской специальной военной операции. Орпо в очередной раз заявил о необходимости поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html

https://ria.ru/20240809/finljandija-1965232597.html

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украина, россия, финляндия, петтери орпо, сергей лавров, в мире, нато