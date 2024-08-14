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В Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:47 14.08.2024 (обновлено: 03:53 15.08.2024)
https://ria.ru/20240814/evakuatsiya-1966286242.html
В Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района
В Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района
Оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-14T23:47
2024-08-15T03:53
курская область
глушковский район
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее в среду эту меру ввели в самом поселке Глушково."Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот". Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей", — написал он.Незадолго до этого пресс-служба МЧС России сообщила, что большинство жителей приграничных районов области отселили в безопасные места. Уточняется, что сейчас в пунктах временного размещения находятся более восьми тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
курская область
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курская область, глушковский район, происшествия, россия
Курская область, Глушковский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия
В Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района

Смирнов: в Курской области эвакуируют весь Глушковский район

© Настоящий Гладков/TelegramЭвакуация жителей приграничных районов
Эвакуация жителей приграничных районов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Эвакуация жителей приграничных районов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Ранее в среду эту меру ввели в самом поселке Глушково.
"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот". Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей", — написал он.
Незадолго до этого пресс-служба МЧС России сообщила, что большинство жителей приграничных районов области отселили в безопасные места. Уточняется, что сейчас в пунктах временного размещения находятся более восьми тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей.
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Нападение на Курскую область

Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьГлушковский районПроисшествияРоссия
 
 
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