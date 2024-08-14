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Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации Глушково - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 14.08.2024 (обновлено: 22:01 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/evakuatsiya-1966276255.html
Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации Глушково
Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации Глушково - РИА Новости, 14.08.2024
Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации Глушково
Региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, заявил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:42
2024-08-14T22:01
курская область
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
брянская область
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, заявил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Прошу всех следовать рекомендациям", — написал он.Ранее в среду пресс-служба МЧС России сообщила, что большинство жителей приграничных районов области отселили в безопасные места. Уточняется, что сейчас в пунктах временного размещения находятся более восьми тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240814/vsu-1966270935.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
курская область
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курская область, владимир путин, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины, патриот, безопасность, суджанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Патриот, Безопасность, Суджанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации Глушково

Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Глушково

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эвакуация мирных жителей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, заявил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Прошу всех следовать рекомендациям", — написал он.
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
Вчера, 19:32
Ранее в среду пресс-служба МЧС России сообщила, что большинство жителей приграничных районов области отселили в безопасные места. Уточняется, что сейчас в пунктах временного размещения находятся более восьми тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Житель Курской области рассказал о воровстве военных ВСУ
Вчера, 20:55
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинРоссияБрянская областьАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПатриотБезопасностьСуджанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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