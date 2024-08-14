https://ria.ru/20240814/evakuatsiya-1966276255.html

Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации Глушково

Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации Глушково - РИА Новости, 14.08.2024

Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации Глушково

Региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, заявил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T21:42

2024-08-14T21:42

2024-08-14T22:01

курская область

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

брянская область

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, заявил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Прошу всех следовать рекомендациям", — написал он.Ранее в среду пресс-служба МЧС России сообщила, что большинство жителей приграничных районов области отселили в безопасные места. Уточняется, что сейчас в пунктах временного размещения находятся более восьми тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240814/vsu-1966270935.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

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брянская область

суджанский район

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