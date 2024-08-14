https://ria.ru/20240814/ekonomika-1966106242.html

Силуанов рассказал о достижениях российской экономики

Силуанов рассказал о достижениях российской экономики - РИА Новости, 14.08.2024

Силуанов рассказал о достижениях российской экономики

Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:58

2024-08-14T10:58

2024-08-14T10:58

экономика

россия

япония

китай

антон силуанов

всемирный банк

министерство финансов рф (минфин россии)

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Силуанов напомнил, что Россия вошла в четверку "самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности". "Впереди нас Китай, США, Индия. Мы обогнали Японию, Германию, Францию. И сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения", - сказал Силуанов. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

россия

япония

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, япония, китай, антон силуанов, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)