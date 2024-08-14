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Силуанов рассказал о достижениях российской экономики - РИА Новости, 14.08.2024
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10:58 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ekonomika-1966106242.html
Силуанов рассказал о достижениях российской экономики
Силуанов рассказал о достижениях российской экономики - РИА Новости, 14.08.2024
Силуанов рассказал о достижениях российской экономики
Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:58
2024-08-14T10:58
экономика
россия
япония
китай
антон силуанов
всемирный банк
министерство финансов рф (минфин россии)
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Силуанов напомнил, что Россия вошла в четверку "самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности". "Впереди нас Китай, США, Индия. Мы обогнали Японию, Германию, Францию. И сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения", - сказал Силуанов. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка.
https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html
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экономика, россия, япония, китай, антон силуанов, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Япония, Китай, Антон Силуанов, Всемирный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о достижениях российской экономики

Силуанов: Россия вошла в четверку стран с высоким уровнем доходов населения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Силуанов напомнил, что Россия вошла в четверку "самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности".
«
"Впереди нас Китай, США, Индия. Мы обогнали Японию, Германию, Францию. И сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения", - сказал Силуанов.
Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис
7 августа, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЯпонияКитайАнтон СилуановВсемирный банкМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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