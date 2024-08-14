https://ria.ru/20240814/efimov-1966127488.html

Ефимов: льготную аренду получили более 120 учреждений в сфере образования

Ефимов: льготную аренду получили более 120 учреждений в сфере образования - РИА Новости, 14.08.2024

Ефимов: льготную аренду получили более 120 учреждений в сфере образования

В Москве льготную ставку аренды получили свыше 120 образовательных учреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:07

2024-08-14T14:07

2024-08-14T14:07

москва

максим гаман

владимир ефимов (правительство москвы)

кирилл пуртов

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 авг – РИА Недвижимость. В Москве льготную ставку аренды получили свыше 120 образовательных учреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Более 120 частных образовательных учреждений, которые пользуются льготными ставками аренды, занимают 154 тысячи квадратных метров столичной недвижимости. Благодаря системной городской поддержке они ежегодно экономят на аренде 2,3 миллиарда рублей в текущих ценах", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что частные образовательные учреждения могут воспользоваться тремя видами арендных льгот. Тем, кто получил помещения без торгов, доступна ставка в 3,5 тысячи рублей, если речь идет о высшем и среднем профессиональном, а также дополнительном образованиях. Для частных школ и детских садов она ниже и составляет 1,8 тысячи рублей. Еще есть программа "1 рубль за квадратный метр в год" по договорам, оформленным по результатам торгов.Как уточнил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, ставку в 3,5 тысячи рублей получает 41 организация. Всего у таких учреждений в аренде более 35,7 тысячи "квадратов" недвижимости."Еще 60 учреждений с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование занимают более 84,5 тысячи квадратных метров помещений. Ставка один рубль в год установлена для 24 организаций, которые арендуют свыше 36 тысяч квадратных метров недвижимости по городской программе", – рассказал Гаман.Как добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, конкуренция в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" достигает 3,6 претендента на один лот.

https://ria.ru/20240814/efimov-1966047681.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , кирилл пуртов, градостроительный комплекс москвы