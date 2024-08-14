https://ria.ru/20240814/efimov-1966047681.html

Ефимов: первый этап реновации завершился в 47 районах Москвы

Ефимов: первый этап реновации завершился в 47 районах Москвы - РИА Новости, 14.08.2024

Ефимов: первый этап реновации завершился в 47 районах Москвы

Первый этап программы реновации выполнен в 47 районах Москвы, в рамках его реализации жителям более чем 1 тысячи домов были предложены новые квартиры для... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:07

2024-08-14T10:07

2024-08-14T10:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 августа - РИА Новости. Первый этап программы реновации выполнен в 47 районах Москвы, в рамках его реализации жителям более чем 1 тысячи домов были предложены новые квартиры для переселения, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Первый этап программы реновации, окончание которого предполагается до конца этого года, завершен в 47 районах Москвы. Ряд принятых мер позволил также приблизить сроки новоселья ориентировочно для 14 тысяч москвичей из 100 старых домов, запланированных к расселению в рамках второго и третьего этапа", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, реализация программы реновации полностью завершилась в шести районах города, включая Северный, Молжаниновский, Коммунарку, Старое Крюково, Южное Медведково и Ясенево.В пресс-релизе уточняется, что в настоящее время реновация охватывает 80% районов столицы. Благодаря программе новое жилье получат порядка 1 миллиона москвичей."С начала реализации программы реновации в городе отпраздновали новоселье 148 тысяч москвичей, еще около 20 тысяч сейчас находятся в процессе переезда или оформляют необходимую документацию. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой предоставлены в 308 жилых комплексах. Еще 14 новостроек ввели в эксплуатацию и готовят к передаче под заселение", – отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он добавил, что общее количество площадок под строительство жилья в рамках программы выросло примерно в три раза – до 10,2 миллиона "квадратов", причем сейчас еще подбираются дополнительные площадки.В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков обратил внимание, что сейчас комитет контролирует строительство 220 домов по реновации, их площадь составляет порядка 4,3 миллиона "квадратов". По его словам, всего за семь лет реализации программы сотрудники подведомственного Центра экспертиз провели более 4 тысяч выездных проверок и 24 тысяч лабораторно-инструментальных исследований.Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение 5176 домов. В Москве со старта программы, как ранее сообщил столичный мэр Сергей Собянин, построили 322 новостройки, а срок расселения в среднем сократился почти в два раза – до 5,5-6 месяцев.

https://ria.ru/20240813/efimov-1965818266.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы