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Ефимов: на юго-востоке Москвы реорганизуют 14 площадок по программе КРТ - РИА Новости, 14.08.2024
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09:07 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/efimov-1966047522.html
Ефимов: на юго-востоке Москвы реорганизуют 14 площадок по программе КРТ
Ефимов: на юго-востоке Москвы реорганизуют 14 площадок по программе КРТ - РИА Новости, 14.08.2024
Ефимов: на юго-востоке Москвы реорганизуют 14 площадок по программе КРТ
В Москве на территории Юго-Восточного административного округа реализуется 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь составляет... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:07
2024-08-14T09:07
градостроительный комплекс москвы
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 14 августа - РИА Новости. В Москве на территории Юго-Восточного административного округа реализуется 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь составляет порядка 212 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Юго-восток столицы входит в число лидеров по количеству реализуемых проектов комплексного развития территорий. Здесь ведется реорганизация 14 площадок общей площадью 212 гектаров. Инвесторы и операторы КРТ построят на них свыше 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано более 49 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра обратил внимание, что инвестиции в проекты составят порядка 1,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 100 миллиардов рублей.В сообщении указывается, что площадки находятся на неэффективно используемых участках, в том числе бывшие промышленные зоны "Серп и Молот", "Волгоградский проспект", "Южный порт", "Грайвороново", "Курьяново", "Выхино".В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что проекты предусматривают строительство свыше 3,1 миллиона квадратных метров жилья, причем из них более 324 тысяч "квадратов" возведут для целей программы реновации и других нужд столицы. Он добавил, что также планируется возведение более 1,7 миллиона "квадратов" общественной-деловой недвижимости и свыше 504 тысяч "квадратов" производств.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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градостроительный комплекс москвы, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: на юго-востоке Москвы реорганизуют 14 площадок по программе КРТ

Ефимов: на юго-востоке Москвы реорганизуют 14 площадок по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 14 августа - РИА Новости. В Москве на территории Юго-Восточного административного округа реализуется 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь составляет порядка 212 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Юго-восток столицы входит в число лидеров по количеству реализуемых проектов комплексного развития территорий. Здесь ведется реорганизация 14 площадок общей площадью 212 гектаров. Инвесторы и операторы КРТ построят на них свыше 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано более 49 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Заммэра обратил внимание, что инвестиции в проекты составят порядка 1,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 100 миллиардов рублей.
В сообщении указывается, что площадки находятся на неэффективно используемых участках, в том числе бывшие промышленные зоны "Серп и Молот", "Волгоградский проспект", "Южный порт", "Грайвороново", "Курьяново", "Выхино".
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что проекты предусматривают строительство свыше 3,1 миллиона квадратных метров жилья, причем из них более 324 тысяч "квадратов" возведут для целей программы реновации и других нужд столицы. Он добавил, что также планируется возведение более 1,7 миллиона "квадратов" общественной-деловой недвижимости и свыше 504 тысяч "квадратов" производств.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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Градостроительный комплекс МосквыМаксим ГаманВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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