https://ria.ru/20240814/dtp-1966081240.html
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.08.2024
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки под Первоуральском, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:41
2024-08-14T08:41
2024-08-14T10:08
происшествия
авто
свердловская область
volkswagen group
volkswagen touareg
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки под Первоуральском, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Авария произошла около 07:20 на седьмом километре автодороги Первоуральск — поселок Шаля. Там столкнулись пассажирский автобус маршрута № 110 (поселок Новоуткинск — Первоуральск) и Volkswagen Golf. "Предварительно, водитель легкового автомобиля, совершая обгон по обочине, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом", — уточнили в прокуратуре.Медицинская помощь потребовалась семи пассажирам автобуса, а также водителю и пассажиру легкового авто. Всего в автобусе ехали девять пассажиров, уточнили в надзорном ведомстве. Полиция проводит доследственную проверку, в ходе которой установит точную причину аварии. Прокуратура даст оценку законности решения, принятого полицией.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, свердловская область, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Свердловская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Под Первоуральском 9 человек пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки под Первоуральском, сообщили в пресс-службе
прокуратуры Свердловской области.
Авария произошла около 07:20 на седьмом километре автодороги Первоуральск
— поселок Шаля. Там столкнулись пассажирский автобус маршрута № 110 (поселок Новоуткинск — Первоуральск) и Volkswagen Golf.
"Предварительно, водитель легкового автомобиля, совершая обгон по обочине, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом", — уточнили в прокуратуре.
Медицинская помощь потребовалась семи пассажирам автобуса, а также водителю и пассажиру легкового авто. Всего в автобусе ехали девять пассажиров, уточнили в надзорном ведомстве.
Полиция проводит доследственную проверку, в ходе которой установит точную причину аварии. Прокуратура даст оценку законности решения, принятого полицией.