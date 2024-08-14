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На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.08.2024
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08:41 14.08.2024 (обновлено: 10:08 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/dtp-1966081240.html
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.08.2024
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки под Первоуральском, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:41
2024-08-14T10:08
происшествия
авто
свердловская область
volkswagen group
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки под Первоуральском, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Авария произошла около 07:20 на седьмом километре автодороги Первоуральск — поселок Шаля. Там столкнулись пассажирский автобус маршрута № 110 (поселок Новоуткинск — Первоуральск) и Volkswagen Golf. "Предварительно, водитель легкового автомобиля, совершая обгон по обочине, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом", — уточнили в прокуратуре.Медицинская помощь потребовалась семи пассажирам автобуса, а также водителю и пассажиру легкового авто. Всего в автобусе ехали девять пассажиров, уточнили в надзорном ведомстве. Полиция проводит доследственную проверку, в ходе которой установит точную причину аварии. Прокуратура даст оценку законности решения, принятого полицией.
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происшествия, авто, свердловская область, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Свердловская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

Под Первоуральском 9 человек пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки под Первоуральском, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Авария произошла около 07:20 на седьмом километре автодороги Первоуральск — поселок Шаля. Там столкнулись пассажирский автобус маршрута № 110 (поселок Новоуткинск — Первоуральск) и Volkswagen Golf.
"Предварительно, водитель легкового автомобиля, совершая обгон по обочине, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом", — уточнили в прокуратуре.
Медицинская помощь потребовалась семи пассажирам автобуса, а также водителю и пассажиру легкового авто. Всего в автобусе ехали девять пассажиров, уточнили в надзорном ведомстве.
Полиция проводит доследственную проверку, в ходе которой установит точную причину аварии. Прокуратура даст оценку законности решения, принятого полицией.
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