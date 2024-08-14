https://ria.ru/20240814/dtp-1966081240.html

На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.08.2024

На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки под Первоуральском, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:41

2024-08-14T08:41

2024-08-14T10:08

происшествия

авто

свердловская область

volkswagen group

volkswagen touareg

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки под Первоуральском, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Авария произошла около 07:20 на седьмом километре автодороги Первоуральск — поселок Шаля. Там столкнулись пассажирский автобус маршрута № 110 (поселок Новоуткинск — Первоуральск) и Volkswagen Golf. "Предварительно, водитель легкового автомобиля, совершая обгон по обочине, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом", — уточнили в прокуратуре.Медицинская помощь потребовалась семи пассажирам автобуса, а также водителю и пассажиру легкового авто. Всего в автобусе ехали девять пассажиров, уточнили в надзорном ведомстве. Полиция проводит доследственную проверку, в ходе которой установит точную причину аварии. Прокуратура даст оценку законности решения, принятого полицией.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, свердловская область, volkswagen group, volkswagen touareg