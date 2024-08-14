https://ria.ru/20240814/dostup-1966079807.html
Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область
Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область
Российской стороне хочется надеяться, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:31
2024-08-14T08:31
2024-08-14T11:57
специальная военная операция на украине
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мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российской стороне хочется надеяться, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными."Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перформансом или желанием снять с себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению" — сказала Захарова.По ее словам, на протяжении многих лет Россия стучалась во все двери и звонила во все колокола - и вот, наконец, у ООН появилось желание разобраться с нарушениями прав человека со стороны киевского режима. Дипломат снова подчеркнула, что это уже не нарушение прав человека, а террористические акты.Захарова задалась вопросом: если это желание ООН является искренним, то, может быть, тогда нужно начать с самого начала?"Может быть, наконец, дать слово жителям Крыма, Донбасса, которых не допускали на мероприятия, которые проходили в стенах ООН... им не давали американцы визы", - продолжила она. Захарова напомнила, что в ООН даже не разрешали подключить жителей Крыма и Донбасса к онлайн-заседаниям в качестве докладчиков, свидетелей и гражданских активистов."И они (жители Крыма и Донбасса - ред.) расскажут, какому давлению, каким испытаниям, каким ужасам, они подвергались со стороны Киевского режима, но только не последние недели, две, а все эти годы", - отметила официальный представитель МИД РФ.Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны России, украинские войска за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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курская область, оон, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, ООН, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область
Захарова надеется, что просьба ООН дать доступ в Курскую область не перформанс
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Российской стороне хочется надеяться, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik
.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными.
"Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перформансом или желанием снять с себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению" — сказала Захарова.
По ее словам, на протяжении многих лет Россия стучалась во все двери и звонила во все колокола - и вот, наконец, у ООН появилось желание разобраться с нарушениями прав человека со стороны киевского режима. Дипломат снова подчеркнула, что это уже не нарушение прав человека, а террористические акты.
Захарова задалась вопросом: если это желание ООН является искренним, то, может быть, тогда нужно начать с самого начала?
"Может быть, наконец, дать слово жителям Крыма, Донбасса, которых не допускали на мероприятия, которые проходили в стенах ООН... им не давали американцы визы", - продолжила она. Захарова напомнила, что в ООН даже не разрешали подключить жителей Крыма и Донбасса к онлайн-заседаниям в качестве докладчиков, свидетелей и гражданских активистов.
"И они (жители Крыма и Донбасса - ред.) расскажут, какому давлению, каким испытаниям, каким ужасам, они подвергались со стороны Киевского режима, но только не последние недели, две, а все эти годы", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны России, украинские войска за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.