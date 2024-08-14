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"Быстрый прорыв". В США забили тревогу из-за ЧП в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/donbass-1966263048.html
"Быстрый прорыв". В США забили тревогу из-за ЧП в Донбассе
"Быстрый прорыв". В США забили тревогу из-за ЧП в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2024
"Быстрый прорыв". В США забили тревогу из-за ЧП в Донбассе
Россия успешно прорывают линию обороны в Донбассе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:59
2024-08-14T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
донецкая народная республика
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия успешно прорывают линию обороны в Донбассе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия уже совершает очень значительные и быстрые прорывы на линии соприкосновения в Донбассе", — отметил он.По словам экономиста, тяжелая ситуация складывается в том числе и на Покровском направлении. При этом Сакс заметил, что эти позиции чрезвычайно важны с точки зрения логистики."Украина стянула в этот район ключевые части своих оставшихся вооруженных сил, как технику, так и наиболее важные бригады, и тем самым освободила уязвимые участки на других участках линии соприкосновения", — резюмировал эксперт.Ранее в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении в районе Гродовки.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966254918.html
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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Быстрый прорыв". В США забили тревогу из-за ЧП в Донбассе

Сакс: Россия совершает очень значительные и быстрые прорывы в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия успешно прорывают линию обороны в Донбассе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Россия уже совершает очень значительные и быстрые прорывы на линии соприкосновения в Донбассе", — отметил он.
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По словам экономиста, тяжелая ситуация складывается в том числе и на Покровском направлении. При этом Сакс заметил, что эти позиции чрезвычайно важны с точки зрения логистики.
"Украина стянула в этот район ключевые части своих оставшихся вооруженных сил, как технику, так и наиболее важные бригады, и тем самым освободила уязвимые участки на других участках линии соприкосновения", — резюмировал эксперт.
Ранее в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении в районе Гродовки.
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Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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