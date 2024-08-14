https://ria.ru/20240814/dnr-1966099054.html

В ДНР более 28 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

В ДНР более 28 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 14.08.2024

В ДНР более 28 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

Специалисты устраняют последствия обстрелов ДНР со стороны украинских войск, из-за которых более 28 тысяч абонентов остались без света, сообщило министерство... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:26

2024-08-14T10:26

2024-08-14T10:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия обстрелов ДНР со стороны украинских войск, из-за которых более 28 тысяч абонентов остались без света, сообщило министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале."К утру 14 августа на территории Донецкой Народной Республики обесточено 220 трансформаторных подстанций, 28201 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства.В министерстве отметили, что в Горловке повреждены элементы энергетической инфраструктуры. Специалисты устраняют последствия обстрелов.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

донецкая народная республика

горловка

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донецкая народная республика, горловка