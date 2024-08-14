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В ДНР более 28 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/dnr-1966099054.html
В ДНР более 28 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В ДНР более 28 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 14.08.2024
В ДНР более 28 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Специалисты устраняют последствия обстрелов ДНР со стороны украинских войск, из-за которых более 28 тысяч абонентов остались без света, сообщило министерство... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:26
2024-08-14T10:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия обстрелов ДНР со стороны украинских войск, из-за которых более 28 тысяч абонентов остались без света, сообщило министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале."К утру 14 августа на территории Донецкой Народной Республики обесточено 220 трансформаторных подстанций, 28201 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства.В министерстве отметили, что в Горловке повреждены элементы энергетической инфраструктуры. Специалисты устраняют последствия обстрелов.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка
В ДНР более 28 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

В ДНР более 28 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник на линии электропередач
Монтажник на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия обстрелов ДНР со стороны украинских войск, из-за которых более 28 тысяч абонентов остались без света, сообщило министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале.
«
"К утру 14 августа на территории Донецкой Народной Республики обесточено 220 трансформаторных подстанций, 28201 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что в Горловке повреждены элементы энергетической инфраструктуры. Специалисты устраняют последствия обстрелов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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