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В ДНР от обстрелов с 5 августа пострадали 38 мирных жителей - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/dnr-1966092136.html
В ДНР от обстрелов с 5 августа пострадали 38 мирных жителей
В ДНР от обстрелов с 5 августа пострадали 38 мирных жителей - РИА Новости, 14.08.2024
В ДНР от обстрелов с 5 августа пострадали 38 мирных жителей
От обстрелов украинскими войсками в Донецкой Народной Республике, начиная с 5 августа, получили ранения 38 мирных жителей, шестеро погибли, разрушено 54 дома,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:59
2024-08-14T09:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. От обстрелов украинскими войсками в Донецкой Народной Республике, начиная с 5 августа, получили ранения 38 мирных жителей, шестеро погибли, разрушено 54 дома, повреждены 17 объектов инфраструктуры, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Ситуация с обстрелами остается пока что еще напряженной. Противник наносит удары по гражданскому населению там, где имеет возможность, физическую возможность. И только с начала прошлой недели, с 5 августа, можно говорить, что 38 человек ранены, 6 человек погибли, разрушено 54 жилых домостроения, 17 объектов инфраструктуры были повреждены&quot;, - сказал Пушилин.Он отметил, что это происходит на фоне продвижения российских войск по всей линии фронта в ДНР. "Противник применяет помимо крупнокалиберной артиллерии там, где еще может ими доставать, применяет беспилотные летательные аппараты, которые несут очень серьезную угрозу для населения. Мы фиксируем ежедневно и еженощно такие попытки противника. Жертв было бы гораздо больше, если бы не система радиоэлектронного противодействия "Купол Донбасса", которая только за указанный период, за прошлую неделю, не допустила проникновения 203 попыток беспилотников нанести повреждения", - уточнил Пушилин.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР от обстрелов с 5 августа пострадали 38 мирных жителей

Пушилин: от обстрелов ВСУ в ДНР с 5 августа погибли шесть мирных жителей

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. От обстрелов украинскими войсками в Донецкой Народной Республике, начиная с 5 августа, получили ранения 38 мирных жителей, шестеро погибли, разрушено 54 дома, повреждены 17 объектов инфраструктуры, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Ситуация с обстрелами остается пока что еще напряженной. Противник наносит удары по гражданскому населению там, где имеет возможность, физическую возможность. И только с начала прошлой недели, с 5 августа, можно говорить, что 38 человек ранены, 6 человек погибли, разрушено 54 жилых домостроения, 17 объектов инфраструктуры были повреждены", - сказал Пушилин.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
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Он отметил, что это происходит на фоне продвижения российских войск по всей линии фронта в ДНР.
«
"Противник применяет помимо крупнокалиберной артиллерии там, где еще может ими доставать, применяет беспилотные летательные аппараты, которые несут очень серьезную угрозу для населения. Мы фиксируем ежедневно и еженощно такие попытки противника. Жертв было бы гораздо больше, если бы не система радиоэлектронного противодействия "Купол Донбасса", которая только за указанный период, за прошлую неделю, не допустила проникновения 203 попыток беспилотников нанести повреждения", - уточнил Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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