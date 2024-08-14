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Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.08.2024
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22:04 14.08.2024 (обновлено: 22:21 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/diversiya-1966278632.html
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.08.2024
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"
Белый дом в среду заявил, что осуждает диверсию против газопровода Nord Stream 2, но был не в курсе выдачи Германией ордера на арест подозреваемого украинского... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:04
2024-08-14T22:21
в мире
северный поток — 2
карин жан-пьер
германия
россия
сша
дмитрий песков
северный поток
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Белый дом в среду заявил, что осуждает диверсию против газопровода Nord Stream 2, но был не в курсе выдачи Германией ордера на арест подозреваемого украинского гражданина."Мы не знали об этом и мы не поддерживали это. Это не то, о чем мы были осведомлены", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос про выдачу ордера на арест в Германии, и добавила, что США осуждают диверсию против газопровода.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html
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в мире, северный поток — 2, карин жан-пьер, германия, россия, сша, дмитрий песков, северный поток, генеральная прокуратура рф
В мире, Северный поток — 2, Карин Жан-Пьер, Германия, Россия, США, Дмитрий Песков, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"

Белый дом в США осудил диверсию против "Северного потока — 2"

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Белый дом в среду заявил, что осуждает диверсию против газопровода Nord Stream 2, но был не в курсе выдачи Германией ордера на арест подозреваемого украинского гражданина.
"Мы не знали об этом и мы не поддерживали это. Это не то, о чем мы были осведомлены", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос про выдачу ордера на арест в Германии, и добавила, что США осуждают диверсию против газопровода.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Берлине сделали заявление о расследовании терактов на "Северных потоках"
Вчера, 13:56
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Захарова прокомментировала действия Швеции и США по "Северным потокам"
13 июля, 18:46
 
В миреСеверный поток — 2Карин Жан-ПьерГерманияРоссияСШАДмитрий ПесковСеверный потокГенеральная прокуратура РФ
 
 
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