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Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.08.2024
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"
Белый дом в среду заявил, что осуждает диверсию против газопровода Nord Stream 2, но был не в курсе выдачи Германией ордера на арест подозреваемого украинского... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:04
2024-08-14T22:04
2024-08-14T22:21
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Белый дом в среду заявил, что осуждает диверсию против газопровода Nord Stream 2, но был не в курсе выдачи Германией ордера на арест подозреваемого украинского гражданина."Мы не знали об этом и мы не поддерживали это. Это не то, о чем мы были осведомлены", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос про выдачу ордера на арест в Германии, и добавила, что США осуждают диверсию против газопровода.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html
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В мире, Северный поток — 2, Карин Жан-Пьер, Германия, Россия, США, Дмитрий Песков, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"
Белый дом в США осудил диверсию против "Северного потока — 2"