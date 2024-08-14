https://ria.ru/20240814/diversiya-1966278632.html

Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"

Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.08.2024

Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"

Белый дом в среду заявил, что осуждает диверсию против газопровода Nord Stream 2, но был не в курсе выдачи Германией ордера на арест подозреваемого украинского... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T22:04

2024-08-14T22:04

2024-08-14T22:21

в мире

северный поток — 2

карин жан-пьер

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сша

дмитрий песков

северный поток

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Белый дом в среду заявил, что осуждает диверсию против газопровода Nord Stream 2, но был не в курсе выдачи Германией ордера на арест подозреваемого украинского гражданина."Мы не знали об этом и мы не поддерживали это. Это не то, о чем мы были осведомлены", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос про выдачу ордера на арест в Германии, и добавила, что США осуждают диверсию против газопровода.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html

https://ria.ru/20240713/zakharova-1959464613.html

германия

россия

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в мире, северный поток — 2, карин жан-пьер, германия, россия, сша, дмитрий песков, северный поток, генеральная прокуратура рф