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Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря - РИА Новости, 14.08.2024
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06:33 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/deti-1966071700.html
Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря
Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря - РИА Новости, 14.08.2024
Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря
Более 30 тысяч белгородских детей с начала года посетили детские оздоровительные лагеря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:33
2024-08-14T06:33
общество
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 30 тысяч белгородских детей с начала года посетили детские оздоровительные лагеря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Продолжаем возить наших детей за пределы региона в безопасные детские оздоровительные лагеря. Сейчас там находятся 5 тысяч детей. С начала года 33 тысячи белгородских детей отдохнули там", - заявил он в видеообращении.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря

Гладков: более 30 тысяч белгородских детей с начала года посетили лагеря

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДети, прибывшие из Белгородской области из-за неблагоприятной обстановки в регионе, у станции Имеретинский курорт в Сочи
Дети, прибывшие из Белгородской области из-за неблагоприятной обстановки в регионе, у станции Имеретинский курорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Дети, прибывшие из Белгородской области из-за неблагоприятной обстановки в регионе, у станции Имеретинский курорт в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 30 тысяч белгородских детей с начала года посетили детские оздоровительные лагеря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Продолжаем возить наших детей за пределы региона в безопасные детские оздоровительные лагеря. Сейчас там находятся 5 тысяч детей. С начала года 33 тысячи белгородских детей отдохнули там", - заявил он в видеообращении.
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ОбществоБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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