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Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря
Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря - РИА Новости, 14.08.2024
Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря
Более 30 тысяч белгородских детей с начала года посетили детские оздоровительные лагеря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:33
2024-08-14T06:33
2024-08-14T06:33
общество
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 30 тысяч белгородских детей с начала года посетили детские оздоровительные лагеря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Продолжаем возить наших детей за пределы региона в безопасные детские оздоровительные лагеря. Сейчас там находятся 5 тысяч детей. С начала года 33 тысячи белгородских детей отдохнули там", - заявил он в видеообращении.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря
Гладков: более 30 тысяч белгородских детей с начала года посетили лагеря