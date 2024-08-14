https://ria.ru/20240814/deti-1966071700.html

Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря

Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря - РИА Новости, 14.08.2024

Гладков рассказал про обустройство белгородских детей в лагеря

Более 30 тысяч белгородских детей с начала года посетили детские оздоровительные лагеря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:33

2024-08-14T06:33

2024-08-14T06:33

общество

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 30 тысяч белгородских детей с начала года посетили детские оздоровительные лагеря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Продолжаем возить наших детей за пределы региона в безопасные детские оздоровительные лагеря. Сейчас там находятся 5 тысяч детей. С начала года 33 тысячи белгородских детей отдохнули там", - заявил он в видеообращении.

https://ria.ru/20240814/otryad-1966069454.html

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общество, белгородская область, вячеслав гладков, россия